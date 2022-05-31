Рада закликала виключити Росію з ЮНЕСКО

Про це повідомила заступниця керівника фракції “Слуга Народу” Олена Шуляк у вівторок, 31 травня.
Таке звернення пояснюють тим, що Росія продовжує руйнувати об’єкти культурної спадщини в Україні.
В ухваленому документі зазначається, що такі дії з боку країни-агресора є абсолютним нігілізмом норм міжнародного гуманітарного права та здорового глузду.
“За останніми даними, було пошкоджено або знищено вже понад 250 культурних пам’яток. Це церкви, музеї, пам’ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі”, — зазначила Шуляк.
Раніше у Мінкульті повідомляли, що внаслідок бойових дій під час повномасштабної російсько-української війни в Україні було пошкоджено понад 350 пам‘яток культури. За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко, вартість відновлення пошкоджених пам’яток може сягати мільярдів євро.
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