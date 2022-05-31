Обстріли на Харківщині: за добу росіяни вбили трьох людей, вранці загинула дитина

Наслідки ворожого обстрілу Харкова. Фото: пресслужба ОП

За минулу добу в Харківській області від російських обстрілів загинули три людини, сьогодні вранці загинули дитина 12 років і жінка.

Про це в вівторок, 31 травня, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“За минулу добу ворог обстрілював Основ’янський та Київський райони Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області.

На жаль, є троє загиблих: жінка в смт Коротич Харківського району, чоловік в с. Уди Богодухівського району та жінка в смт Чкалівське, Чугуївський район”, – сказав він.

Синєгубов повідомив, що по області поранення отримали 14 мирних мешканців, з них четверо людей в Харкові, в тому числі 16-річний хлопець. У смт Коротич Харківського району постраждали п’ятеро цивільних, в тому числі дівчина 13 років.

Зранку 31 травня обстріли населених пунктів області продовжились. У селі Іванівка, Ізюмського району, загинула дитина 12 років, один цивільний отримав поранення. Ще одна жінка загинула в Золочеві.

Бойові дії на території області тривають. Ворог намагався контратакувати в районі с. Довгеньке, успіху не мав і відступив. Українські військові тримають позиції і завдають окупантам втрат.

Синєгубов повідомив, що дві ракети зруйнували дві школи.

Минулої доби 1,5 тисячі людей евакуювали на підконтрольну урядові територію.

За словами голова ОВА, щодня майже дві тисячі людей повертаються в Харків та область.

Є велика міграція всередині області. На Харківщині – 183 тисячі внутрішньо переміщених людей.

Для тих, хто втратив дім, будуватимуть будинки як тимчасове житло, а також надаватимуть тимчасовий прихисток у гуртожитках та комунальних будівлях.

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