Вибухи боєприпасів на складах у Чехії: подружжя росіян підозрюють в шпигунстві, – ЗМІ

Микола та Олена Шапошники

Поліція Чехії в рамках розслідування вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях порушила кримінальну справу щодо колишнього російського військовослужбовця з чеським паспортом Миколи Шапошникова та його дружини Олени Шапошникової, яких підозрюють у шпигунстві.

Про це в понеділок, 30 травня, інформує чеське видання Respekt.

За даними поліції та Служби безпеки та інформації, за вибухами стояла російська військова розвідка.

Із самого початку поліція розслідувала, чи був у ГРУ РФ у Чехії хтось, хто допомагав їй у підготовці операції.

За даними видання, поліція зафіксувала листування електронною поштою між парою та генерал-майором Олександром Авер’яновим, який керував операцією ГРУ у Врбетицях.

“Змістом електронних листів була конфіденційна інформація про склади зброї, наприклад, про переміщення військової техніки. Через це поліція порушила кримінальну справу”, – йдеться в повідомленні.

Авер’янов був у тіснішому контакті з Шапошниковими, ніж це було відомо раніше.

Сім’я Шапошникова підтвердила одну взаємну зустріч у Лісабоні на початку жовтня 2014 року.

Склад із боєприпасами вибухнув лише за кілька днів — 16 жовтня 2014 року.

Донька Шапошникова описує, що генерал приєднався до сім’ї під час екскурсії пам’ятками Лісабона, попередньо представившись “Андрієм”.

“Ми зустрілися за кавою, подивилися Португалію з погляду туризму. Просто поїздка, під час якої він приєднався до нас”, — сказала дочка Шапошникова, коли журналісти прийшли до неї додому в північній Моравії.

Сам Шапошников та його дружина не відповіли на запитання про Авер’янова. Недавно вони заявили чеському телеканалу, що не знають жодних агентів.

Склади у Врбетицях були здані в оренду Imex Group, на яку працює Шапошников. Його адвокат Радек Ондруш написав в електронному листі, що йому нічого не відомо про контакти Шапошникова.

Про важливість цієї справи для ГРУ свідчить і той факт, що незадовго до вибуху Авер’янов був неподалік Врбетиці.

Поліція з’ясувала, що він зупинився у словацькому курорті, який розташований за дві години їзди від складів.

Правоохоронці вважають, що вибух контролювала Москва, зокрема про це свідчить і те, що Авер’янов брав безпосередню участь в акції.

Сам вибух мали скоїти агенти ГРУ Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Вони є офіцерами спецпідрозділу ГРУ 29155 і після Врбетиці у 2018 році намагалися отруїти колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочку у Солсбері.

Слідство поки не оголосило, чи Чепіга та Мішкін проникали безпосередньо на склад боєприпасів. Є дані, що на той час вони перебували в Чехії та переїхали до Моравії. Після вибуху вони обидва були удостоєні найвищої державної нагороди РФ — Героя Росії, а також було нагороджено чотирьох інших учасників підрозділу, причетних до справи.

Чеські спецслужби працюють із версією, що метою нападу була зброя болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева, яка мала бути готовою до експорту з Врбетиці в Україну для боротьби з російськими силами на Донбасі.

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Як інформувала “Новинарня“, 16 квітня 2021 року влада в Празі звинуватила російські спецслужби в організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на арсеналі у Врбетице в Моравії, призвів до численних руйнувань і загибелі двох людей. У грудні на арсеналі в Чехії стався ще один вибух.

Снаряди призначалися до постачання в Україну для ЗСУ. За висновком слідства, до підриву складу з цією зброєю імовірно причетні агенти ГРУ ЗС РФ “Петров” і “Боширов” – ті самі, що згодом труїли в Солсбері подвійного агента Скрипаля.

У зв’язку з цим Чехія заявила тоді про видворення з країни 18 російських дипломатів. Росія у відповідь вислала 20 чеських диппрацівників із Москви. Також Прага заявила намір зменшити територію посольства РФ.

21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек оголосив, що якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів ЧР, то Прага скоротить кількість дипломатів у російському посольстві, адже чеських дипломатів у Росії набагато менше, аніж російських у Празі.

За висновком Bellingcat, вибухи на складах у Чехії могли бути частиною операції ГРУ проти України.

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