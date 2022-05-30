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У Софії Київській знайшли мощі митрополита Заборовського, що вважалися знищені радянською владою. ФОТО

30/05/2022 20:05

У Софії Київській знайшли мощі київського митрополита Рафаїла Заборовського, які вважалися знищеними радянською владою.

Про це в понеділок, 30 травня, інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Донедавна вчені думали, що кістки архієпископа були знищені за радянської доби, але мощі дивом уціліли. Їх врятував археолог Теодосій Мовчанівський.

“Він не зміг цинічно знищити мощі митрополита, що був за крок до канонізації, як того вимагала радянська влада у 1937 році”, – йдеться в повідомленні.

Зараз створена комісія з канонізації митрополита.

Рафаїл Заборовський був київським митрополитом у середині XVIII століття.

Після смерті його тіло залишалося нетлінним і перебувало відкритим для огляду у підземній крипті Софійського собору.

Фото: пресслужба МКІП

Однак у середині XIX сторіччя вхід до склепу був закритий чавунними плитами.

Донедавна вважалося, що кістки Рафаїла Заборовського були знищені за радянської доби з формулюванням “не мають наукової цінності”.

Але дослідження останніх місяців повністю спростували ці уявлення, пояснюють у Мінкульті.

“Наразі відомо, що у 1937 році археологи відкрили гробницю митрополита Рафаїла. Предмети з його поховання нині зберігаються у фондах Національного заповідника “Софія Київська”.

Вивчення архівних документів лишало мало надії на те, що мощі Рафаїла і зараз у Софії. Адже факт вилучення черепа та кісток спочилого архіпастиря з гробниці документально засвідчено”, – зазначає пресслужба МКІП.

Утім, розкопки у 1937 році очолював науковець Теодосій Мовчанівський, який також закінчив духовну семінарію.

Фото: пресслужба МКІП

Цьогоріч, напередодні Дня Києва, українські археологи відкрили найдавнішу крипту гробниці.

Виявилось, що Теодосій повернув мощі у крипту і замурував гробницю. Таким чином археолог зберіг мощі митрополита.

Фото: пресслужба МКІП

За часів Заборовського в Києві були закладені, збудовані чи відновлені такі пам’ятки, як Андріївська церква, дзвіниця Києво-Печерського монастиря, Староакадемічний корпус Києво-Могилянської академії, грецький Катерининський монастир на Подолі, дзвіниця та мури Святої Софії, Брама Заборовського та Митрополичий палац на подвір’ї Софійського собору.

У Мінкульті Заборовського називають “людиною, яка подарувала українцям архітектурне обличчя Києва”.

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Україна

У Софії Київській знайшли мощі митрополита Заборовського, що вважалися знищені радянською владою. ФОТО

У Софії Київській знайшли мощі київського митрополита Рафаїла Заборовського, які вважалися знищеними радянською владою. Про це в понеділок, 30 травня, інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики. Донедавна вчені...

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