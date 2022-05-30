Вивів поранених із повного оточення по морю: 28-ма бригада розповіла про подвиг свого комбата

28-ма окрема механізована бригада ЗСУ імені Лицарів Зимового походу розповіла історію подвигу одного зі своїх військовослужбовців на Південнобузькому напрямку. Це старший лейтенант Сергій Ткачук, який вивіз поранених бійців з оточеного села штормовим морем.

Як повідомляє пресслужба підрозділу, Ткачук боронить Україну від російської агресії із 2014 року. Почавши свій бойовий шлях солдатом у 1998-му, тепер він заслужено став командиром батальйону 28 омбр.

У квітні Сергій отримав надскладне завдання – доставити зброю бійцям, оточеним росіянами в селі Олександрівка, та евакуювати звідти поранених. Усвідомлюючи всі ризики, офіцер погодився.

“Мені здавалося, що це квиток в один кінець, але накази командування не обговорюються. Вночі ми рушили морем. Дорога була нелегкою, більше ніж чотири години ми йшли посеред шторму”, – розповів Ткачук.

Завчасно попередивши командирів оточених підрозділів, лицар по прибуттю використав вогонь дружньої артилерії як прикриття і почав оперативно передавати озброєння та забирати поранених.

“Росіяни нас помітили лише коли виходили звідти. І тоді розпочався кошмар. Човен був перевантажений, ми не могли відійти швидко. А орки били прицільно – ще метр, і було б пряме влучення з БМП-3. Та тоді хвиля опустила нас, і снаряд пролетів повз. Зв’язок зник, ротні доповіли, що ми можемо не повернутися. Але дав Бог, все обійшлося”.

Через певний час продовжувати йти морем стало неможливо. Човен поступово тонув, а вода була крижаною.

Поранені хвилювалися, казали, що краще “загинути на суші, ніж в морі”. Та Сергій зберігав спокій.

“Ми висадились далі місця призначення. Хто міг йти, рушив зі мною. Їм було важко, але зупинятися не можна було. Дійшли до одного з населених пунктів, де викликали пошукову бригаду”.

Завдяки героїчним та професійним діям Сергія Ткачука життя десяти захисників України були врятовані.

Наразі вони отримують медичну допомогу, а лицар продовжує виконувати бойові завдання.

“Єдине, що було страшно – втопитися у тому штормі. Бо я ж хотів людей врятувати. Побратими сказали мені, що на таке спроможний лише я. Не знаю, чому. Певно, довіряють”, – переказує Ткачук.

Указом президента України №347/2022 від 18 травня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старший лейтенант Сергій Іванович Ткачук був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Наказом міністра оборони України за зразкове виконання військового обов’язку під час відбиття збройної агресії Російської Федерації та виявлений при цьому високий професіоналізм, честь та доблесть Ткачук нагороджений також відзнакою МОУ – вогнепальною зброєю, пістолетом Glock-19.

Удома героя з перемогою чекають дружина та дві доньки.

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