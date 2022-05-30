Home / Війна / Вивів поранених із повного оточення по морю: 28-ма бригада розповіла про подвиг свого комбата

Вивів поранених із повного оточення по морю: 28-ма бригада розповіла про подвиг свого комбата

30/05/2022 01:45

28-ма окрема механізована бригада ЗСУ імені Лицарів Зимового походу розповіла історію подвигу одного зі своїх військовослужбовців на Південнобузькому напрямку. Це старший лейтенант Сергій Ткачук, який вивіз поранених бійців з оточеного села штормовим морем.

Як повідомляє пресслужба підрозділу, Ткачук боронить Україну від російської агресії із 2014 року. Почавши свій бойовий шлях солдатом у 1998-му, тепер він заслужено став командиром батальйону 28 омбр.

У квітні Сергій отримав надскладне завдання – доставити зброю бійцям, оточеним росіянами в селі Олександрівка, та евакуювати звідти поранених. Усвідомлюючи всі ризики, офіцер погодився.

“Мені здавалося, що це квиток в один кінець, але накази командування не обговорюються. Вночі ми рушили морем. Дорога була нелегкою, більше ніж чотири години ми йшли посеред шторму”, – розповів Ткачук.

Завчасно попередивши командирів оточених підрозділів, лицар по прибуттю використав вогонь дружньої артилерії як прикриття і почав оперативно передавати озброєння та забирати поранених.

“Росіяни нас помітили лише коли виходили звідти. І тоді розпочався кошмар. Човен був перевантажений, ми не могли відійти швидко. А орки били прицільно – ще метр, і було б пряме влучення з БМП-3. Та тоді хвиля опустила нас, і снаряд пролетів повз. Зв’язок зник, ротні доповіли, що ми можемо не повернутися. Але дав Бог, все обійшлося”.

Через певний час продовжувати йти морем стало неможливо. Човен поступово тонув, а вода була крижаною.

Поранені хвилювалися, казали, що краще “загинути на суші, ніж в морі”. Та Сергій зберігав спокій.

“Ми висадились далі місця призначення. Хто міг йти, рушив зі мною. Їм було важко, але зупинятися не можна було. Дійшли до одного з населених пунктів, де викликали пошукову бригаду”.

Завдяки героїчним та професійним діям Сергія Ткачука життя десяти захисників України були врятовані.

Наразі вони отримують медичну допомогу, а лицар продовжує виконувати бойові завдання.

“Єдине, що було страшно – втопитися у тому штормі. Бо я ж хотів людей врятувати. Побратими сказали мені, що на таке спроможний лише я. Не знаю, чому. Певно, довіряють”, – переказує Ткачук.

Указом президента України №347/2022 від 18 травня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старший лейтенант Сергій Іванович Ткачук був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Наказом міністра оборони України за зразкове виконання військового обов’язку під час відбиття збройної агресії Російської Федерації та виявлений при цьому високий професіоналізм, честь та доблесть Ткачук нагороджений також відзнакою МОУ – вогнепальною зброєю, пістолетом Glock-19.

Удома героя з перемогою чекають дружина та дві доньки.

Читайте також:
“Херсоне, тримайся! Ми поруч!” Артилеристи 28 омбр показали, як нищать техніку орків на півдні

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Думав тільки про себе, не працював на захист”: Зеленський звільнив голову СБУ Харківщини

За підсумками поїздки до Харкова президент Володимир Зеленський звільнив голову управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов’язків. Про це йдеться у вечірньому...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse