РФ стягує війська та техніку до українського кордону в Курську область

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Росія відправила в Курську область, що на кордоні з Сумською областю України, війська, артилерію та ракетні установки.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомив губернатор регіону Роман Старовойт під час наради, передає “Медуза”.

За його словами, в область “вже прибула і перебуває велика кількість особового складу Міноборони, додаткове озброєння у вигляді артилерійських та ракетних установок”.

“Все спрямоване на те, щоб убезпечити мирну та творчу працю жителів Курської області, забезпечити безпеку життя та здоров’я”.

Напередодні, 19 травня влада Курської області заявляла про обстріли прикордонних сіл з боку України, жертв не було.

Водночас рашисти масовано обстрілюють через кордон Сумщину і Чернігівщину.

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