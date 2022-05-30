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Росія могла зазнати нищівних втрат серед офіцерів молодшого та середнього рівня, – МО Британії

30/05/2022 12:22

Росія, ймовірно, зазнала нищівних втрат складу офіцерів молодшого та середнього рівня у війні проти України. Ця ситуація матиме довготривалі негативні наслідки для армії окупантів.

Тепер командири бригад і батальйонів, швидше за все, перекидаються на передову, оскільки вони несуть безкомпромісну відповідальність за дії своїх підрозділів.

Про це йдеться у звіті розвідки Великобританії, оприлюдненому в понеділок, 30 травня, Міністерством оборони країни.

”Так само і молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає добре навчених та наділених повноваженнями унтер-офіцерів, які виконують цю роль у західних військах”, – зазначили у повідомленні.

Британська розвідка вважає, що втрата значної частини молодого покоління офіцерів може ускладнити поточні проблеми з модернізацією підходу до командування та управління.

”Більш того, батальйонні тактичні групи (БТГ), які відновлюються з уцілилих частин кількох підрозділів, швидше за все, будуть менш ефективними через нестачу молодших командирів”, – вважають у британському міністерстві.

Там додали, що нестача досвідчених командирів взводів та рот, які заслуговували б на довіру серед решти окупантів, приведе до подальшого зниження бойового духу та збереженню поганої дисципліни.

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