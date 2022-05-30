Реактивна артилерія 81-ї бригади ДШВ показала, як палить росіян на Донеччині. ВІДЕО

Реактивна артилерія 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ показала, як знищує російських окупантів на українській Донеччині.
Відео поширила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ у понеділок, 30 травня.
“Воїни реактивного артилерійського підрозділу 81-ї бригади продовжують щоденно завдавати втрат російським окупантам та знищувати їхню техніку”, – підписаний матеріал.
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