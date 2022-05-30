Окупанти в Мелітополі викрали вже понад пів тисячі цивільних, – мер

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За три місяці широкомасштабної війни Росії проти України російські окупанти вже викрали у Мелітополі Запорізької області понад пів тисячі цивільних мешканців.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомив міський голова Іван Федоров.

“У Мелітополі регулярно і щодня викрадають людей. За весь час окупації, за три місяці, викрали понад 500 людей. Когось утримують три дні, когось – понад місяць”, – сказав мер.

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За словами Федорова, зараз серед викрадених окупантами осіб є і 16-річний підліток, якого утримують у заручниках уже понад 50 діб.

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