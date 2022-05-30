Одещина: РФ завдала два ракетних удари по регіону, є пошкодження

Вночі та на світанку 30 травня російські війська завдали двох ракетних ударів по Одеській області.

Про це з посиланням на повідомлення оперативного командування “Південь” написав у телеграмі речник ОВА Сергій Братчук.

“Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема”, – йдеться у повідомленні.

Одну ракету збито силами ППО.

Як писала “Новинарня“, 26 квітня росіяни вдарили по Одеській області, міст через Дністровський лиман закрили через пошкодження.

Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса “Південна Пальміра” відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається по мосту через Дністровський лиман, який обстрілювали ракетами росіяни.

2 травня Росія завдала нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

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