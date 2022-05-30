Кулеба прокоментував ініціативу Франції щодо нового європейського об’єднання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дізнався від французької колеги деталі ідеї президента Франції Еммануеля Макрона про новий формат європейської співпраці.

Глава МЗС отримав запевнення, що його пропонують не як альтернативу майбутнього членства ЄС.

Про це він сказав у понеділок, 30 травня, на спільному брифінгу з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонна у Києві, передає “Європейська правда”.

Кулеба зазначив, що міністри обговорили ідею Макрона про створення європейського політичного союзу – нового формату європейської співпраці, який він запропонував під час виступу у Європарламенті 9 травня.

“Я отримав необхідні роз’яснення і почутим я задоволений. І Франція, і Україна виходять з того, що ідея європейського політичного союзу не є якоюсь альтернативою для майбутнього членства України в ЄС, не є якимось особливим рішенням для України. Ви вже знаєте, як нам набридли якісь напівзаходи, спеціальні підходи, окремі моделі, які постійно вигадують в окремих країнах, щоб не дати Україні статус кандидата… Я дуже вдячний колезі, яка аргументовано пояснила, що ця ідея не є якоюсь альтернативою, третім рішенням, а загальноєвропейським процесом, який зробить і Україну, і ЄС сильнішими”, – сказав Кулеба.

“Ми хотіли вже сьогодні запропонувати гарантії посиленої співпраці в рамках європейського простору, які у жодному разі не є замінником, а лише додатковим інструментом солідарності, координації, щоб вже зараз Україна була ще більше інтегрована у європейський простір”, – зазначила з цього приводу Колонна.

Дмитро Кулеба зазначив, що попросив французьку колегу не лише підтримати рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, але й переконати тих, хто все ще у цьому сумнівається в доцільності цього кроку.

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