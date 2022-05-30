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Глава МЗС Франції відвідала Бучу

30/05/2022 13:29

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка в понеділок прибула з візитом до України, відвідала Бучу.

Про це повідомив у понеділок, 30 травня, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

“Сьогодні міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу. Буча – символ злочинів російської армії проти людяності”, – зазначив Кулеба в ТГ-каналі, додавши фото візиту.

Він подякував за солідарність та всебічну підтримку іноземним партнерам.

Колонна, нещодавно призначена главою МЗС Франції,прибула в Україну, щоб продемонструвати солідарність її держави з українським народом. В Україні вона зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

Глава МЗС Франції стала французьким посадовцем найвищого рангу, який відвідав Україну з початку російського вторгнення. Президент Еммануель Макрон досі уникав візиту до Києва.

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Україна

Глава МЗС Франції відвідала Бучу

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка в понеділок прибула з візитом до України, відвідала Бучу. Про це повідомив у понеділок, 30 травня, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій...

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