Глава МЗС Франції відвідала Бучу

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка в понеділок прибула з візитом до України, відвідала Бучу.
Про це повідомив у понеділок, 30 травня, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
“Сьогодні міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу. Буча – символ злочинів російської армії проти людяності”, – зазначив Кулеба в ТГ-каналі, додавши фото візиту.
Він подякував за солідарність та всебічну підтримку іноземним партнерам.
Колонна, нещодавно призначена главою МЗС Франції,прибула в Україну, щоб продемонструвати солідарність її держави з українським народом. В Україні вона зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.
Глава МЗС Франції стала французьким посадовцем найвищого рангу, який відвідав Україну з початку російського вторгнення. Президент Еммануель Макрон досі уникав візиту до Києва.
Читайте також:
Прем’єрка Фінляндії відвідала Бучу та Ірпінь
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!