ЗСУ продовжують наступальні дії на Херсонщині, – Генштаб

Українські війська проводять наступ на межі Миколаївської і Херсонської областей та вже на Херсонщині.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 неділі, 29 травня.

“На Південнобузькому напрямку ворог у результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка (Бериславський район Херсонської області – “Н”). Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки”, – сказано в повідомленні.

Зазначається також, що російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

З метою поповнення втрат тут ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

Нагадаємо, напередодні ввечері Генеральний штаб інформував, що внаслідок наступальних дій ЗСУ на Херсонщині ворог зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки області- це той самий район, де й Костромка.

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