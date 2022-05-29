Зеленський закликав киян пам’ятати ціну спокою столиці

Президент Володимир Зеленський закликав киян пам’ятати, чого коштував захист столиці, та що війна ще не закінчилася.
Про це йдеться у відеозверненні президента в неділю, 29 травня – в День Києва.
Зеленський зазначив, що його повернення зі сходу України, де він перебував у Харкові, “залишає доволі неоднозначне враження” щодо Києва.
Він згадав про “заповнений людьми і усмішками Хрещатик” та “розслабленість киян”, які гуляли містом у День Києва.
“Саме за таке щастя жити своїм звичайним життям і просто тихо гуляти вулицями свого власного міста зараз і йде ця війна. Ось що ми виборюємо в ній для всіх в Україні – свободу і спокій. Те, що дійсно можна було сьогодні відчути у Києві. Навіть попри сирену повітряної тривоги, яка пролунала і в цей день.
Тож я бажаю вам, кияни і киянки, берегти спокій життя, берегти своє місто і обов’язково пам’ятати, чого коштував захист столиці. Пам’ятати, скільки життів віддано за столицю. Я розумію, що у ваших очах вже літо. Але я хочу, щоб у ваших думках було це розуміння – нам ще належить боротися, війна ще не закінчилась.
Софія, Лавра, Андріївський і Поділ, і Рейтерська, і Липки, і Хрещатик – я вдячний усім, хто зробив так, щоб окупантам більше ніколи не було місця тут, у Києві”, – сказав Зеленський.
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