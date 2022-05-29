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На Запоріжжі ССО “Азов” та артилерія ЗСУ знищили російську техніку, заховану на фермі. ВІДЕО

29/05/2022 18:15

У Запорізькій області окремий підрозділ ССО “Азов” разом з артилерією ЗСУ ліквідував російську техніку, заховану загарбниками у фермерському ангарі.

Про це інформує телеграм-канал ССО “Азов” 28-29 травня.

“Відео спільної роботи воїнів ССО “Азов” та артилерії ЗСУ по ворожих позиціях – день перший. За кадром залишилась небезпечна робота наших бійців, які займались коригуванням вогню, перебуваючи під обстрілами російських окупантів. Результат — влучні попадання по позиціях ворога”, – розповіли в підрозділі в суботу.

“На другий день наші бійці виявили заховану окупантами російську техніку у фермерському ангарі. Результати роботи – на відео”, – додали в ССО “Азов”.

Довідково

ССО “Азов” – окремий підрозділ Сил спеціальних операцій України (в/ч А4027). Сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони “Азов”, що створювався у Києві з перших днів російського вторгнення цього року. Брав активну участь в обороні Києва.
10 березня спільно з 72-ю бригадою ЗСУ біля села Скибин Броварського району “азовці” влаштували засідку та розгромили колону БТГр 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії армії РФ. Командира полку полковника Андрія Захарова було вбито.

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