Мінус РТГр і склад боєприпасів: Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки роботи за добу

Командування Повітряних сил ЗСУ підбило підсумки доби 29 травня в повітрі: знищено п’ять БпЛА, дві крилаті ракети, ротно-тактичну групу та склад боєприпасів противника.
Про це розповів у вечірньому зведенні в неділю речник КПС Юрій Ігнат.
За словами Ігната, 29 травня противник дещо знизив ракетні обстріли та авіаційну активність довкола українських кордонів.
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