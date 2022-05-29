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Мінус РТГр і склад боєприпасів: Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки роботи за добу

29/05/2022 23:49

Командування Повітряних сил ЗСУ підбило підсумки доби 29 травня в повітрі: знищено п’ять БпЛА, дві крилаті ракети, ротно-тактичну групу та склад боєприпасів противника.

Про це розповів у вечірньому зведенні в неділю речник КПС Юрій Ігнат.

  • На Сумщині винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України ліквідували два ворожі БпЛА.
  • Ще три безпілотники уразили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об’єднаних сил.
  • Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Східному напрямку знищили дві крилаті ракети.
  • Ударна авіація ПС завдає повітряного удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищили ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу рашистів.

За словами Ігната, 29 травня противник дещо знизив ракетні обстріли та авіаційну активність довкола українських кордонів.

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