Ворог зазнав великих втрат на Криворізькому напрямку – яких і як саме

Ілюстративне фото - ГШ ЗСУ

Найбільших втрат противнику минулої доби, 27 травня, було завдано на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

Про це вранці в суботу, 28 травня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

У ранковому зведенні Генштабу ідеться про те, що на Південнобузькому напрямку (частиною якого є Криворізький) окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та фортифікаційному обладнанні позицій третього рубежу оборони.

Однак “внаслідок наступальних дій підрозділів наших військ ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах”. Бойові дії тривають.

Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Зоря і Таврійське.

У свою чергу пресслужба ОК “Південь” СВ ЗСУ за підсумками доби поінформувала, що по наших позиціях ворог наніс п’ять ударів гелікоптерами Мі-8.

“Намагаючись ще раз атакувати наші позиції трьома гелікоптерами, ворог отримав гідну відсіч. Без зазначення способу ураження, варто зауважити, що атаку зірвано”, – заявив речник.

Під час авіаційної активності в небі над Миколаївщиною та Херсонщиною дві ворожі ракети типу “повітря – повітря” самоліквідувалися. Випущені вони були з того самого літака Су-35, який був збитий нашим винищувачем Міг-29. “Тож кара небесна спіткала і літак, і ракети”.

“За результатами проведених нами контратак противник зазнав втрат, які складають: 63 рашисти та 19 одиниць ворожої техніки, серед яких три сучасні танки Т-72, п’ять одиниць іншої броньованої техніки та дві – автомобільної, одну реактивну систему залпового вогню “Град”, самохідну артустановку, літак та шість гелікоптерів”, – заявили в ОК “Південь”.

За даними Генштабу, також противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони на Криворізькому напрямку. Для поповнення втрат забезпечує угруповання знятими зі зберігання застарілими танками Т-62.

“Рашисти підтягнули на Херсонщину близько 30 одиниць п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62, а також автомобільну техніку, бойові броньовані машини, реактивні системи залпового вогню”, – уточнили в ОК.

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