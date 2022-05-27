З червня окупанти не даватимуть гроші та гумдопомогу в Маріуполь, катастрофа посилиться, – розвідка

Орієнтовно із середини червня російські окупанти припинять постачати кошти і “гуманітарну допомогу” в Маріуполь.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України в п’ятницю, 27 травня.
“За отриманими даними, орієнтовно із середини червня окупанти припинять постачати кошти та «гуманітарну допомогу» в захоплений Маріуполь. Очікується, що це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті”, – йдеться в повідомленні.
За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, окупаційна влада заявила, що не планує відновлювати Азовсталь, “бо екологія погана буде”.
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