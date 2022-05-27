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Війна триватиме до зими, – ГУР

27/05/2022 11:01

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони оперують кількома датами завершення війни, опираючись на дані з РФ.

Про це в інтерв’ю з “Радіо Свобода” розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький. Матеріал опублікований у п’ятницю, 27 травня.

Зазначається, що завданням армії РФ в Україні є оточення українського ввійська на сході та вихід на кордони Луганської та Донецької областей. Ці плани  російське військове керівництво коригує щомісяця.

“Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги, яку нам надають”, – каже Скібіцький.

З його слів, зараз наводять чимало дат щодо завершення війни.

“11 вересня в Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив’язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес”, – говорить Вадим Скібіцький.

Різні кола намагалися переконати Путіна не починати війну, але це не вдалося. Він планує керувати Росією до кінця своїх днів, від сценарію «приемник» президент РФ давно відмовився, пояснює Вадим Скібіцький.

“Він нікому не довіряє, нікого не чує. У нього є свої плани, які стосуються відновлення російської імперії, він це заявив на весь світ. Його намагалися переконати іноземні лідери, були спроби переконати від політичного бомонду, представників економічного блоку РФ, олігархів, але їм це не вдалося. Війну, яку він хоче вести, вона буде довготривалою. Це людина, яка не хоче здавати свої позиції”, – резюмував представник ГУР.

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