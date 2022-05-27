ССО знищили мінометний розрахунок росіян під Сєвєродонецьком. ВІДЕО

Скріншот із відео

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили мінометний розрахунок росіян під Сєвєродонецьком Луганської області.

Відео поширила пресслужба Командування ССО у четвер, 26 травня.

“Завдяки воїнам ССО України знищено російських окупантів, які намагалися вести вогонь зі 120-мм міномету під Сєвєродонецьком. Противник облаштував позицію прямо у подвір’ї захопленого приватного будинку. Утім, це його не врятувало: за підтвердженими даними, внаслідок удару українських воїнів у ворога є вбиті. Після “прильотів” з нашого боку “200-х” противника від вибуху накрило сміттям, що цілком відповідає сенсу їхнього життя і смерті”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 93 – 27.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ