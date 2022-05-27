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США готуються схвалити надання Україні ракетних систем великої дальності, – ЗМІ

27/05/2022 12:38

Адміністрація президента США Джо Байдена готується посилити озброєння, яке вона пропонує Україні, надіславши передові ракетні системи великої дальності, що наразі є головним запитом українських посадовців.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на багатьох американських чиновників.

Зазначається, що адміністрація схиляється до того, щоб надіслати системи в рамках ширшого пакету військової і безпекової допомоги Україні, про що можуть оголосити вже наступного тижня.

Протягом останніх тижнів високопоставлені українські чиновники, включаючи президента Володимира Зеленського, закликали США та їхніх союзників надати реактивні системи залпового вогню MLRS, “завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію”.

Іншою системою, яку просила Україна, є високомобільна артилерійська ракетна система, відома як HIMARS, легша колісна система, здатна стріляти багатьма з тих самих типів боєприпасів, що й РСЗВ.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що очікує надання Україні необхідної зброї для захисту своїх територій, зокрема американських реактивних систем залпового вогню MLRS, за результатами другої зустрічі країн-партнерів у тому складі, в якому вони збиралися на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині.
Тим країнам, які бояться надавати Україні системи MLRS, бо вважають, що Київ піде в наступ на РФ, Володимир Зеленський нагадав, що нині війна триває на українській території, і Донбас не перестав бути частиною України після того, як там почали видавати російські паспорти.

“Це наші території, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти їх. Ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей. Тому просимо нам допомогти. У деяких країн (це озброєння – ред.) просто стоїть, а для нас це виживання, ці системи MLRS”, – сказав Зеленський.

За його словами, українській стороні відомо, що Росія на різних рівнях погрожує тим чи іншим державам, намагаючись завадити передачі Україні згаданих систем. Президент України закликав країни не боятися і об’єднуватися, бо саме цього насправді боїться Росія.

“Нам дуже потрібна ваша предметна допомога”, – наголосив голова держави.

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Україна

США готуються схвалити надання Україні ракетних систем великої дальності, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готується посилити озброєння, яке вона пропонує Україні, надіславши передові ракетні системи великої дальності, що наразі є головним запитом українських посадовців. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням...

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