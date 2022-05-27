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Росіяни починали штурм на Миколаївщині – невдало, – ГШ

27/05/2022 18:37

Крім утримання рубежів на Херсонщині, російські війська намагалися вдатись до штурмових дій у південному районі Миколаївської області.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ о 18:00.

“На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та недопущенні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. Обстрілює наші війська. Здійснив невдалу спробу штурмових дій в районі населеного пункту Любомирівка”, – сказано в повідомленні.

Любомирівка — селище у Снігурівському районі Миколаївської області, який значною мірою контролюють окупанти.

За даними ГШ, крім того, на Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог, для логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, перемістив до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.

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