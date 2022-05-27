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Росія прийшла на Херсонщину надовго, – ГУР

27/05/2022 11:45

Про те, що Росія планує залишитися на півдні України надовго, свідчить те, що армія РФ розгортає потужне угруповання на окупованих територіях.

Про це в інтерв’ю з “Радіо Свобода” розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький. Матеріал опублікований у п’ятницю, 27 травня.

Зазначається, що йдеться про об’єднане угруповання, яке включає сухопутний, повітряний і морський компонент. Створили систему логістичного забезпечення, використовують для цього захоплені залізницю, порти і аеродроми.

“З початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готують відповідні інженерні спорудження, будується навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що Російська Федерація хоче залишитися надовго”, – говорить Скібіцький.

Також розвідка фіксує, що на окупованих територіях російська армія мінує дороги та мости. Щоб зайняти оборону і не допустити контрнаступальних дій української армії. А такі дії будуть неодмінно будуть проведені, запевняють у розвідці.

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