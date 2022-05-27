Російські солдати тікають з армії попри погрози розстрілів і покарань, – СБУ

Російські військові на Сумщині. Фото: Reuters

Солдати тікають з армії РФ, попри погрози розстрілів і покарань. Про це свідчать численні телефонні розмови російських загарбників.

Одне з таких перехоплень опублікувала Служба безпеки України у п’ятницю, 27 травня.

“Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в «Камаз», а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно”, – розповідає окупант своїй дружині.

Він сподівається, що йому також дозволять повернутися додому в кінці травня – якраз по завершенню 90 днів, на які нібито розрахована “спецоперація”.

“Адже кожен день перебування в Україні для росіян – це ризик потрапити у список «двохсотих», який уже налічує понад 29,5 тис”, – додають в СБ.

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