Проти України воюють до п’яти тисяч строковиків з окупованого Криму

Ілюстративне фото.Російські військові в Криму. Фото: пресцентр МО РФ

За орієнтовними підрахунками, Росія залучила до війни проти України до 5 тисяч солдатів-строковиків з окупованого Криму.

Про це повідомило представництво президента України в АР Крим у п’ятницю, 27 травня.

“За нашими даними, переважна частина загиблих кримчан – люди віком 19-22 роки, тож можна зробити висновок, що принаймні частина з них були строковиками. Йдеться передусім про севастопольців. За орієнтовними підрахунками, до збройних сил РФ, а відтак і до війни, залучено до 5 тисяч строковиків з окупованого Криму. Ймовірно, значна частина з них – громадяни України”, – ідеться у повідомленні.

За цим висновком, кримчан використовують як “гарматне м’ясо”. Також створюють фейкову картинку підтримки кримськими татарами повномасштабної агресії РФ. Насправді на стратегічному рівні намагаються максимально протидіяти деокупації півострова.

Як повідомили у представництві, загибель жителів Криму у складі збройних сил РФ, зокрема строковиків, не стала каталізатором суспільного невдоволення. Навіть рідні загиблих чи “безвісти зниклих” висловлюють претензії військовому командуванню лише в особистих листуваннях, месенджерах чи постах у соцмережах. Водночас формула “безвісти зниклий” дає змогу окупаційним адміністраціям економити на виплатах родичам загиблих військовослужбовців.

Крім того, місцевий цивільний персонал, зокрема лікарі, обслуговують учасників війни проти України не лише в Криму, а й під час “відряджень” на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Читайте також:

До кінця 2022 року ЗСУ мають зайти на територію Криму, – Буданов