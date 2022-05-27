На Харківщині росіяни шукають українські патрони для “самострілів”, – ГУР

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На Харківщині російські окупанти шукають українські патрони. Також в області почастішали випадки зникнення людей.

Про це повідомили в п’ятницю, 27 травня, в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Так, у с. Шевченкове рашисти шукали на місцевому ринку точки продажу українських патронів.

“Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити “самостріл”, видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому”, – зазначили в ГУР.

Тим часом у Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченковому та Ізюмі почастішали випадки зникнення жителів. У розвідці кажуть – найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років і молоді жінки.

“Зникнення пов’язують з “роботою” співробітників російських спецслужб на окупованій частині області. Наразі всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано. Автомобілі, якими люди намагаються евакуюватися, ретельно фільтрують і повертають назад”, – повідомили в ГУР.

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