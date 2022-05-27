Міністр розвитку Німеччини відвідала Бородянку

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце відвідала Україну, ставши другим членом німецького уряду, який приїхав з візитом з початку російської агресії.
Про це з посиланням на Bild пише у п’ятницю, 27 травня, “Європейська правда”.
Під час відвідування Бородянки вона запевнила мешканців у наданні допомоги від Німеччини. Вже затверджено 185 млн євро на екстрені заходи, повідомила Шульце журналістам.
Зокрема, будуть збудовані квартири та лінії електропередач. “Українцям потрібна вода та електрика. Тим, хто втік у межах України, потрібен дах над головою, діти повинні мати можливість повернутися до школи, і для цього потрібна підтримка”, – сказала вона.
У міністерстві повідомили, що Шульце сьогодні проведе переговори з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром з питань реінтеграції окупованих територій Іриною Верещук та міністром муніципального та територіального розвитку Олексієм Чернишовим.
“Жахливі наслідки путінської агресивної війни видно всюди в Україні. Я говорю з людьми, які були змушені покинути свої зруйновані міста. Ці особисті історії шокують. Але вони також показують мені, що наша підтримка є вкрай необхідною і доходить до постраждалих”, – сказала міністр.
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