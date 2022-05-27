Державними нагородами відзначені ще майже 400 воїнів, 31 – посмертно

На сайті президента опубліковано тексти указів про відзначення військовослужбовців ЗСУ державними нагородами.
№375/2022 від 27 травня – 198 осіб (четверо посмертно), №372/2022 від 26 травня – 180 осіб (27 посмертно).
Окремо президент відзначив державними нагородами та званнями працівників екстреної медичної допомоги (указ №373/2022).
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОБРОВСЬКОГО Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата
БУЧИЧЕВА Євгена Миколайовича (посмертно) — сержанта
КОЦОВСЬКОГО Віталія Володимировича — старшого лейтенанта
КУХАРЧУКА Петра Миколайовича — майстер-сержанта
МАТУЗКУ Максима Олексійовича (посмертно) — солдата
СИНЬКІВА Володимира Тарасовича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
ВІТРУКА Богдана Олеговича — капітана
ВОЛОВІНА Сергія Петровича — солдата
ЗАХАРЧУКА Андрія Анатолійовича — солдата
ШЕВЧУКА Миколу Анатолійовича — солдата
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
БЕЛЕКАНИЧА Сергія Вікторовича — солдата
БІДЗІЛЮ Віктора Івановича (посмертно) — сержанта
БІТЛЯНИНА Антона Антоновича (посмертно) — солдата
БРОДУ Володимира Орестовича (посмертно) — молодшого сержанта
БРЯНЧИКА Ярослава Івановича — старшого солдата
ГАВРИЛЯКА Юрія Мирославовича — солдата
ГЕРУСА Юрія Анатолійовича — молодшого сержанта
ДЖОГАНА Віктора Борисовича (посмертно) — старшого солдата
ЖЕМОНСЬКОГО Андрія Романовича — майора
КАЗЮКА Миколу Михайловича (посмертно) — солдата
КОВАЛЬЧУКА Олега Васильовича (посмертно) — солдата
КОПЧУ Олега Юрійовича — старшого сержанта
КРУЧАНИЦЮ Юрія Михайловича (посмертно) — старшого солдата
КУДРЮ Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата
КУНА Андрія Денисовича — солдата
КУРОЧКІНА Вячеслава Борисовича (посмертно) — старшого лейтенанта
КУРТАША Назара Васильовича (посмертно) — солдата
ЛОЗОВИЦЬКОГО Андрія Володимировича — солдата
МЕЛЬНИКА Олександра Олександровича — солдата
МОЛНАРА Богдана Юрійовича — солдата
МОТУЗА Анатолія Віталійовича (посмертно) — сержанта
ОПАЛЕНИКА Валерія-Мирослава Йосиповича — солдата
ПОПОВИЧА Андрія Федоровича (посмертно) — сержанта
ПУТІНЦЕВА Михайла Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
РУБАНЯКА Романа Васильовича (посмертно) — солдата
РУСА Ігоря Георгійовича (посмертно) — солдата
СШІИЧИЧА Анатолія Васильовича — солдата
СЛОБОЖАНА Вадима Едуардовича (посмертно) — старшого солдата
СМОЖАНИКА Івана Івановича (посмертно) — солдата
СОЙКА Святослава Андрійовича (посмертно) — солдата
ФЕДОРКА Олександра Федоровича (посмертно) — старшого солдата
ЧЕРНИШЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
ЧУРИЛУ Василя Васильовича — сержанта
ШАЙНА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата
ЯВОРСЬКОГО Павла Миколайовича (посмертно) — солдата
ЯКИМЧУКА Вадима Борисовича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БЕЛОВИЧА Ярослава Валерійовича — солдата
БОГДАНА Дениса Миколайовича — полковника
ГАВВУ Андрія Віталійовича — солдата
ГОРБЕЙЧУКА Дмитра Васильовича — солдата
ГОФРІЯ Івана Івановича — старшого солдата
ГРАНЧАРА Дмитра Борисовича — молодшого сержанта
КАЧУРОВСЬКОГО Романа Миколайовича — молодшого сержанта
КІСІЛЯ Юрія Миколайовича — сержанта
КОЛОТ:ИГІНА Валерія Юрійовича — молодшого сержанта
КОШЕЛЯ Андрія Андрійовича — старшого солдата
ЛЕВЧЕНКА Віталія Ігоровича — сержанта
ЛУТЧЕНКА Максима Миколайовича — молодшого сержанта
ШПОРТЬКА Олександра Олександровича — полковника
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
АБРАМОВИЧА Олександра Вікторовича — солдата
АПОЛЯНКА Валерія Михайловича — старшого солдата
АСМАНА Івана Романовича — головного старшину
БАТРИНА Михайла Івановича — солдата
БЕЛЕЯ Володимира Володимировича — старшого сержанта
БЕРНАДСЬКОГО Олега Дмитровича — молодшого сержанта
БІЛАШОВА Євгенія Сергійовича — старшого сержанта
БІЛИЦЬКОГО Валерія Леонідовича — солдата
БОДНАРА Тибора Тиборовича — солдата
БОРИСЮКА Юрія Володимировича — солдата
БРИТКОВА Михайла Федоровича — солдата
БУБРЯКА Ярослава Омеляновича — солдата
БУЯРА Василя Леонідовича — штаб-сержанта
ВАНЗЯКА Миколу Миколайовича — молодшого сержанта
ВАРВАРИНЦЯ Василя Васильовича — молодшого сержанта
ВІЛЧАКА Павла Петровича — молодшого сержанта
ВОВЧКА Василя Михайловича — солдата
ВОДЯНОГО Артема Олександровича — солдата
ВОЗІЯНА Сергія Олеговича — старшого солдата
ВОЙТОВИЧА Івана Володимировича — молодшого сержанта
ГАГАРІНА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ГАЄВОГО Володимира Володимировича — солдата
ГЕРАСИМОВА Вадима Вікторовича — сержанта
ГЛЕМБУ Олега Анатолійовича — солдата
ГЛУШКА Михайла Андрійовича — солдата
ГОЛОДЮКА Артемія Тимуровича — старшого лейтенанта
ГОЛОМБУ Романа Васильовича — старшого солдата
ГРЕБЕНЯ Сергія Віталійовича — сержанта
ГРИБАНА Миколу Володимировича — солдата
ГРИГОРЯКА Ярослава Івановича — старшого сержанта
ГУДИМУ Богдана Володимировича — солдата
ГУЦУЛЯКА Василя Миколайовича — молодшого сержанта
ДЕКАНОІДЗЕ Малхазі — старшого солдата
ДМИТРЕНКА Дмитра Володимировича — сержанта
ДЯКОНЮКА Олександра Івановича — сержанта
ЄВКОВА Марка Ігоровича — солдата
ЖУЧКЕВИЧА Кирила Володимировича — солдата
ЗАРЕМБУ Андрія Петровича — сержанта
ЗАХАРОВА Ярослава Валерійовича — старшого солдата
ЗЕЛІНСЬКОГО Віталія Аркадійовича — старшого солдата
ІВАНЕНКА Максима Миколайовича — лейтенанта
КАНТІМІРА Віталія Омеляновича — старшого солдата
КАРАКАЯ Сергія Вікторовича — солдата
КАЧМАРИКА Віктора Івановича — солдата
КЕМПКУ Віктора Вадимовича — старшого сержанта
КИНІВА Василя Івановича — солдата
КІМІРІНА Кирила Еріельовича — старшого сержанта
КІША Гейзу Гейзовича — солдата
КІШКУ Сергія Олександровича — старшого солдата
КОВАЛЕНКА Петра Михайловича — солдата
КОПОТЯ Едуарда Анатолійовича — солдата
КОРЕНОВСЬКОГО Володимира Зіновійовича — старшого солдата
КОТОУСА Миколу Васильовича — солдата
КРИЖАНІВСЬКОГО Петра Вікторовича — солдата
КРУПЧИНСЬКОГО Олександра Леонідовича — старшого солдата
КУЧЕРА Юрія Сергійовича — молодшого сержанта
ЛЕБЕДЯ Віталія Олександровича — молодшого сержанта
ЛЕВЧИКА Євгена Васильовича — солдата
ЛЕНДЄЛА Бориса Михайловича — старшого солдата
ЛЕОНТЬЄВА Андрія Миколайовича — солдата
ЛИСЕЙКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта
ЛІХТЕЯ Михайла Васильовича — старшого солдата
ЛУКʼЯНЧУКА Михайла Васильовича — солдата
ЛУЦІВА Юрія Олеговича — лейтенанта
МАЛІКОВА Миколу Васильовича — солдата
МИКИТУ Івана Івановича — солдата
МИТРИШИНА Віктора Васильовича — старшого сержанта
МОМОТА Євгенія Олександровича — старшого лейтенанта
МОРГУНА Олега Павловича — старшого солдата
МОСТАВЛЮКА Степана Степановича — старшого солдата
НАЗАРЕНКА Сергія Михайловича — майстер-сержанта
НІКОЛЮКА Ігоря Івановича — старшого солдата
НОВІКОВА Володимира Володимировича — сержанта
ОБРИСЬКОГО Василя Миколайовича — солдата
ОДАРЧЕНКА Сергія Валентиновича — старшого солдата
ПАРАСКУ Михайла Васильовича — солдата
ПАСКАРЮКА Артема Олександровича — молодшого сержанта
ПЕЛЧАРСЬКОГО Віталія Васильовича — солдата
ПИЛИПЕНКА Олександра Петровича — капітана
ПИСАРЄВА Андрія Олександровича — старшого сержанта
ПЛАКСІЯ Василя Зіновійовича — старшого солдата
ПЛАХОТНЮКА Сергія Васильовича — солдата
ПЛЕСКАЧА Микиту Сергійовича — старшого солдата
ПОЛІЩУКА Валерія Валерійовича — старшого солдата
ПОЛЯНСЬКОГО Олексія Віталійовича — солдата
ПОЛЯНЧУКА Михайла Васильовича — штаб-сержанта
ПОПАДИЧА Василя Васильовича — старшого солдата
ПОПЕРЕЧНОГО Миколу Михайловича — солдата
ПУБЛІЧУКА Сергія Геннадійовича — молодшого сержанта
РОКОСА Івана Івановича — старшого солдата
РОМАНОВА Костянтина Ігоровича — солдата
РОМАІПОКА Андрія Миколайовича — солдата
САДОВЩУКА Леоніда Анатолійовича — старшого солдата
САКА Михайла Андрійовича — сержанта
САМОЙЛЕНКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта
САМОЙЛОВА Валерія Івановича — штаб-сержанта
СИМКАНИЧА Степана Васильовича — солдата
СКАТОВА Євгена Анатолійовича — старшого солдата
СМОЧКА Миколу Миколайовича — солдата
СОБКЕВИЧА Юрія Михайловича — солдата
СОЛОВІЯ Віталія Георгійовича — сержанта
СОЧКУ Василя Миколайовича — сержанта
СТАДНИКА Олега Стаховича — солдата
СТЕПАНЦЯ Павла Олександровича — старшого солдата
СТОМАТОВА Юрія Федоровича — молодшого сержанта
ТАМАРЛІ Віталія Анатолійовича — старшого солдата
ТИМОШЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата
ФЕДИНЯКА Ігоря Петровича — солдата
ФЕДОРЧУКА Владислава Борисовича — солдата
ФЕДУРА Андрія Андрійовича— старшого сержанта
ФЕРЕНЦА Івана Івановича — солдата
ЦЕЛІЩЕВА Богдана Володимировича — старшого солдата
ЧЕЙПЕША Юрія Юрійовича — солдата
ЧЕКАЛЯ Максима Олександровича — старшого солдата
ШЕЛЕМБУ Василя Миколайовича — старшого солдата
ШЛАПАКА Миколу Олеговича — солдата
ШМІЛА Олексія Олексійовича — солдата
ШОСТАКА Миколу Петровича— солдата
ШУШМАНА Святослава Ярославовича — старшого солдата
ЯКУШИКА Олександра Миколайовича — майстер-сержанта
ЯНЧЕВСЬКОГО Вадима Володимировича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
МАРЦЕНЮКА Сергія Михайловича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КОВАЛЕНКА Євгенія Сергійовича — полковника
КУЗІВА Михайла Ярославовича — старшого лейтенанта
САЮКА Юрія Володимировича — старшого лейтенанта
СКИБЮКА Ігоря Анатолійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АХРОМЕНКА Олександра Олександровича — майора
БІСКУПА Артема Віталійовича — підполковника
БОНДАРЕНКА Артема Олександровича — капітана
БОРЩОВА Андрія Вікторовича — лейтенанта
БРУХА Олександра Васильовича — капітана
ГОЛІШЕВСЬКОГО Івана Леонідовича — підполковника
ГОЛОВАТЮКА Миколу Борисовича — полковника
ДОВГОПОЛА Юрія Івановича — полковника
КІНШУ Олександра Валентиновича — старшого лейтенанта
НЕГАРА Іллю Борисовича (посмертно) — капітана
РУБАНА Миколу Васильовича — капітана
СТРОКАНЯ Ігоря Валерійовича — полковника
ТРОПІНОВА Ярослава Олександровича — старшого лейтенанта
ХМАРУ Ігоря Віталійовича (посмертно) — майора
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
ЖУКА Павла Анатолійовича — солдата
КОЛІБАБЧУКА Юрія Івановича — старшого солдата
НАЗАРА Володимира Володимировича — старшого солдата
ПИХОВА Сергія Сергійовича — солдата
ПУХАЧА Олександра Олександровича — сержанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АВРАМЕНКА Олександра Сергійовича — майора
АНДРІЄВСЬКОГО Євгена Сергійовича — сержанта
БАБІЯ Дмитра Івановича — старшого сержанта
БАГАТУРІЮ Костянтина Руслановича — солдата
БИКА Олексія Миколайовича — солдата
БІЛОІВАНА Антона Вікторовича — сержанта
БОЛЮХА Артема Володимировича — старшого солдата
ВИШИНСЬКОГО Бориса Борисовича — солдата
ГЕОРГЩУ Олександра Владиславовича — старшого солдата
ГЕРАУСА Івана Степановича — сержанта
ГОНЧАРУК Марину Валеріївну — солдата
ГОНЧАРУКА Віктора Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ГУПРЯКА Олега Олександровича — старшого лейтенанта
ДІДКІВСЬКОГО Вадима Юрійовича — солдата
ДОНЧЕНКА Олександра Валентиновича — солдата
ЖИДКІХ Семена Юрійовича — старшого солдата
ЗАРЕЦЬКОГО Володимира Володимировича — молодшого сержанта
ЗІНКЕВИЧА Миколу-Стефана Ігоровича — солдата
ІЛЬЧЕНКА Юрія Олександровича — майора
КАЛЕНЧЕНКА Віталія Вячеславовича — солдата
КАЛМИКОВА Кирила Артемовича — лейтенанта
КАРПЕНКА Дениса Ігоровича — молодшого сержанта
КОЛОСОВСЬКОГО Сергія Васильовича — солдата
КОМАРЯ Івана Вікторовича — лейтенанта
КОНЦЕВИЧА Валентина Анатолійовича — солдата
КОСТЕНКА Назара Анатолійовича — солдата
ЛИТВИНЧУКА Дениса Миколайовича — солдата
ЛЮЛЯКОВА Дмитра Юрійовича — лейтенанта
МАНАГАДЗЕ Георгія Мурмановича — старшого сержанта
МАРЧУКА Владислава Андрійовича — солдата
МАХИНЬКА Олексія Олександровича — сержанта
МАХНА Дениса Валерійовича — солдата
НЕХАЄВА Олександра Івановича — солдата
ОСИПЕНКА Віктора Анатолійовича (посмертно) — капітана
ПОЖДЕМУ Анатолія Ігоровича — солдата
САВКУ Степана Романовича — старшого сержанта
СВІРІДОВА Богдана Романовича — солдата
СЕРГАЧА Олександра Олександровича — старшого солдата
СЕРЕДУ Геннадія В’ячеславовича — сержанта
СИТАРЯ Сергія Михайловича — солдата
СІРІЦУ Івана Олександровича — молодшого сержанта
СЛОВЕСНОВА Олексія Миколайовича — старшого солдата
СОЛОНСЬКОГО Ігоря Сергійовича — лейтенанта
СТАНКА Василя Васильовича — солдата
СТРЕЛЯНОГО Богдана Олеговича — лейтенанта
СУХЕНКА Дмитра Валерійовича — солдата
ТОФАНА Пилипа Івановича — солдата
ФЕДОРЧУКА Владислава Вікторовича — старшого солдата
ФІНЮКА Ігоря Ростиславовича — молодшого сержанта
ФОНТОША Василя Михайловича — старшого солдата
ХАЛАНА Олександра Віталійовича — лейтенанта
ЦИГАНЮКА Богдана Володимировича — молодшого сержанта
ШЕПІТКА Ігоря Валентиновича — старшину
ШЕРСТЮКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ЮРЧИШИНА Сергія Олександровича — старшого солдата
ЯНКОВОГО Івана Борисовича — старшого сержанта
ЯНЧИКА Віталія Вікторовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ІГНАТА Юрія Робертовича — підполковника
РЄКУ Руслана Сергійовича — старшого лейтенанта
ШЕВЧЕНКА Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БАРТОЩУКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
БРАТУСЯ Олексія Миколайовича — полковника
БУЧКА Михайла Павловича — солдата
ВАСЬКІВА Ігоря Мирославовича — старшого солдата
ВИГІВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — сержанта
ВОЙТЮКА Олексія Борисовича — старшого солдата
ГРИГОРОВИЧА Володимира Васильовича — солдата
ДМИТЕРКА Андрія Миколайовича — старшого солдата
КОВАЛЯ Івана Олександровича — молодшого лейтенанта
КОЛЕНКА Володимира Олександровича — підполковника
КОЛОГРИВОГО Сергія Володимировича — підполковника
КУЗЬМІНЧУКА Павла Володимировича — прапорщика
ЛЕЦЯГУ Дмитра Валентиновича — підполковника
ЛИТВИНА Вадима Олеговича — старшого солдата
МАРИНЮКА Володимира Миколайовича — старшого солдата
МАЩЕНКА Валерія Миколайовича — підполковника
МИСКА Василя Васильовича — майора
МУРАЄВА Олега Олександровича — солдата
ОХРЕМЧУКА Віталія Дмитровича — солдата
ПАВЛУСЯ Павла Анатолійовича — старшого лейтенанта
ПІДЛУБНЯКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
ПОЛЯКОВА Дениса Євгеновича — майора
ПОТОЦЬКОГО Валерія Анатолійовича — солдата
ПРОКОПЕНКА Андрія Андрійовича — капітана
СЕМЕНЮКА Артема Георгійовича — підполковника
СЕРІКОВА Олександра Олександровича — солдата
СКРИПЧЕНКА Вадима Олександровича — солдата
ТИМЧУКА Сергія Петровича — сержанта
ТКАЧУКА Юрія Вікторовича — старшого солдата
ФРАНЧУКА Руслана Володимировича — майора
ШЕВЧУКА Олексія Васильовича — підполковника
ШТЕЙНА Віталія Валерійовича — старшого сержанта
ЯМБОРКА Руслана Сергійовича — солдата
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
АКУЛЄНКОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
АНДРЕЙЧУКА Романа Анатолійовича — солдата
АНТОШКА Вадима Віталійовича — старшого солдата
АРГУНОВА Сергія Едуардовича — солдата
АФАНАСЬЄВА Максима Валерійовича — молодшого сержанта
БАБІЙЧУКА Дениса Олександровича — солдата
БАРБАТА Юрія Яковича — головного сержанта
БЕРЕЗУ Григорія Петровича — головного сержанта
БОБРИШОВА Миколу Анатолійовича — старшого солдата
БУБЛИКА Ярослава Володимировича — майора
БУРДИКА Арсена Борисовича — солдата
ВАЛІУЛОВА Володимира Руслановича — солдата
ВАРЧЕНКА Дмитра Михайловича — сержанта
ВІННИКА Василя Григоровича — молодшого сержанта
ВОЙЦІЦЬКОГО Юрія Михайловича — солдата
ГАНІНА Олексія Анатолійовича — штаб-сержанта
ГАРМАСАРЯ Вʼячеслава Петровича — солдата
ГНОТА Анатолія Івановича — старшого солдата
ГОЛОВЧАКА Івана Васильовича — майстер-сержанта
ГОЛОДА Олега Петровича — старшого солдата
ГОНЧАРОВА Дмитра Олександровича — старшого солдата
ГРАБІТЧЕНКА Сергія Ігоровича — солдата
ГРИЗОГЛАЗОВА Євгена Олеговича — капітана
ДАНЧУКА Сергія Олександровича — сержанта
ДОВГАЛЮКА Володимира Анатолійовича — підполковника
ЗАХАРОВА Валентина Валентиновича — старшого лейтенанта
ІВАНОВА Юрія Юрійовича — солдата
ІВАХНЕНКА Олександра Михайловича — молодшого сержанта
КАЗМІРЧУКА Миколу Петровича — солдата
КАНТИПЕНКА Ігоря Миколайовича — молодшого сержанта
КАЩАВЦЕВА Миколу Дмитровича — солдата
КИРЮХІНА Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта
КІЦЕРУ Олександра Андрійовича — солдата
КОВАЛИКА Володимира Ігоровича — солдата
КОНИКА Олександра Сергійовича — лейтенанта
КОНОНА Олега Івановича — молодшого сержанта
КОРСУНОВИЧА Павла Андрійовича — солдата
КРАВЧУКА Максима Вікторовича — старшого солдата
КРАСНОПЕРУ Богдана Михайловича — солдата
КРИЩУКА Миколу Олексійовича — солдата
ЛІСОВОГО Владислава Валерійовича — старшого лейтенанта
ЛЯННОГО Антона Євгеновича — лейтенанта
МАЙСЕЄВА Станіслава Анатолійовича — молодшого сержанта
МАРЧЕНКА Володимира Вікторовича — головного сержанта
МАХНА Андрія Володимировича — солдата
МИРНОГО Володимира Олексійовича — солдата
МОРОЗА Івана Володимировича — солдата
НИЖНИКА Романа Івановича — старшого лейтенанта
НИКОНЧУКА Володимира Валентиновича — полковника
ПАЛАМАРЧУКА Івана Олександровича — солдата
ПАСТУХОВА Юрія Леонідовича — солдата
ПИЛИПЕНКА Іллю Сергійовича — солдата
ПІХА Володимира Олексійовича — сержанта
ПОЛОВЕНКА-ПОРТНОГО Віктора Валерійовича — молодшого сержанта
ПОПОВА Дениса Валерійовича — солдата
ПОСТЕМСЬКОГО Артура Валерійовича — молодшого сержанта
ПТАШНИКА Олександра Юрійовича — солдата
РОЇКА Василя Йосифовича — солдата
РОМАНЮКА Андрія Володимировича — солдата
РУПЕР Надію Олексіївну — солдата
САВЧЕНКА Євгенія Леонідовича — солдата
САФРОНЮКА Богдана Анатолійовича — солдата
СЕРКОВА Назара Віталійовича — старшого лейтенанта
СИДОРЧУКА Євгена Сергійовича — капітана
СИНЯКОВА Сергія Олеговича — старшого солдата
СТАВНІЙЧУКА Ярослава Руслановича — старшого солдата
СТЕФОНЕНКА Антона Вʼячеславовича — молодшого сержанта
ТИХОНЕНКА Максима Олександровича — старшого солдата
ТИЩЕНКА Євгенія Олексійовича — сержанта
ФАРТУШНОГО Костянтина Миколайовича — капітана
ЧАЛОГО Віталія Валерійовича — капітана
ЧЕЧУНА Євгена Івановича — сержанта
ЧУМАКА Юрія Володимировича — солдата
ШАГАЛІЄВА Велі Байрама-огли — молодшого сержанта
ШКОЛЬНИКА Володимира Максимовича — старшого солдата
ШНЕТІНБЕРТА Олександра Андрійовича — старшого солдата
ШПИЛЬОВОГО Петра Михайловича — сержанта
ШТИКУ Євгена Сергійовича — молодшого сержанта
ЯКОБЧУКА Миколу Васильовича — солдата
Нагородити медаллю «За врятоване життя»
КОВАЧА Олександра Юрійовича — солдата
КОРОТЕНКО Олену Миколаївну — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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