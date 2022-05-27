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Державними нагородами відзначені ще майже 400 воїнів, 31 – посмертно

27/05/2022 22:12

На сайті президента опубліковано тексти указів про відзначення військовослужбовців ЗСУ державними нагородами.

375/2022 від 27 травня – 198 осіб (четверо посмертно), №372/2022 від 26 травня – 180 осіб (27 посмертно).

Окремо президент відзначив державними нагородами та званнями працівників екстреної медичної допомоги (указ №373/2022).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №372/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОБРОВСЬКОГО Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата

БУЧИЧЕВА Євгена Миколайовича (посмертно) — сержанта

КОЦОВСЬКОГО Віталія Володимировича — старшого лейтенанта

КУХАРЧУКА Петра Миколайовича — майстер-сержанта

МАТУЗКУ Максима Олексійовича (посмертно) — солдата

СИНЬКІВА Володимира Тарасовича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня

ВІТРУКА Богдана Олеговича — капітана

ВОЛОВІНА Сергія Петровича — солдата

ЗАХАРЧУКА Андрія Анатолійовича — солдата

ШЕВЧУКА Миколу Анатолійовича — солдата

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

БЕЛЕКАНИЧА Сергія Вікторовича — солдата

БІДЗІЛЮ Віктора Івановича (посмертно) — сержанта

БІТЛЯНИНА Антона Антоновича (посмертно) — солдата

БРОДУ Володимира Орестовича (посмертно) — молодшого сержанта

БРЯНЧИКА Ярослава Івановича — старшого солдата

ГАВРИЛЯКА Юрія Мирославовича — солдата

ГЕРУСА Юрія Анатолійовича — молодшого сержанта

ДЖОГАНА Віктора Борисовича (посмертно) — старшого солдата

ЖЕМОНСЬКОГО Андрія Романовича — майора

КАЗЮКА Миколу Михайловича (посмертно) — солдата

КОВАЛЬЧУКА Олега Васильовича (посмертно) — солдата

КОПЧУ Олега Юрійовича — старшого сержанта

КРУЧАНИЦЮ Юрія Михайловича (посмертно) — старшого солдата

КУДРЮ Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата

КУНА Андрія Денисовича — солдата

КУРОЧКІНА Вячеслава Борисовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КУРТАША Назара Васильовича (посмертно) — солдата

ЛОЗОВИЦЬКОГО Андрія Володимировича — солдата

МЕЛЬНИКА Олександра Олександровича — солдата

МОЛНАРА Богдана Юрійовича — солдата

МОТУЗА Анатолія Віталійовича (посмертно) — сержанта

ОПАЛЕНИКА Валерія-Мирослава Йосиповича — солдата

ПОПОВИЧА Андрія Федоровича (посмертно) — сержанта

ПУТІНЦЕВА Михайла Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

РУБАНЯКА Романа Васильовича (посмертно) — солдата

РУСА Ігоря Георгійовича (посмертно) — солдата

СШІИЧИЧА Анатолія Васильовича — солдата

СЛОБОЖАНА Вадима Едуардовича (посмертно) — старшого солдата

СМОЖАНИКА Івана Івановича (посмертно) — солдата

СОЙКА Святослава Андрійовича (посмертно) — солдата

ФЕДОРКА Олександра Федоровича (посмертно) — старшого солдата

ЧЕРНИШЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата

ЧУРИЛУ Василя Васильовича — сержанта

ШАЙНА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата

ЯВОРСЬКОГО Павла Миколайовича (посмертно) — солдата

ЯКИМЧУКА Вадима Борисовича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

БЕЛОВИЧА Ярослава Валерійовича — солдата

БОГДАНА Дениса Миколайовича — полковника

ГАВВУ Андрія Віталійовича — солдата

ГОРБЕЙЧУКА Дмитра Васильовича — солдата

ГОФРІЯ Івана Івановича — старшого солдата

ГРАНЧАРА Дмитра Борисовича — молодшого сержанта

КАЧУРОВСЬКОГО Романа Миколайовича — молодшого сержанта

КІСІЛЯ Юрія Миколайовича — сержанта

КОЛОТ:ИГІНА Валерія Юрійовича — молодшого сержанта

КОШЕЛЯ Андрія Андрійовича — старшого солдата

ЛЕВЧЕНКА Віталія Ігоровича — сержанта

ЛУТЧЕНКА Максима Миколайовича — молодшого сержанта

ШПОРТЬКА Олександра Олександровича — полковника

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»

АБРАМОВИЧА Олександра Вікторовича — солдата

АПОЛЯНКА Валерія Михайловича — старшого солдата

АСМАНА Івана Романовича — головного старшину

БАТРИНА Михайла Івановича — солдата

БЕЛЕЯ Володимира Володимировича — старшого сержанта

БЕРНАДСЬКОГО Олега Дмитровича — молодшого сержанта

БІЛАШОВА Євгенія Сергійовича — старшого сержанта

БІЛИЦЬКОГО Валерія Леонідовича — солдата

БОДНАРА Тибора Тиборовича — солдата

БОРИСЮКА Юрія Володимировича — солдата

БРИТКОВА Михайла Федоровича — солдата

БУБРЯКА Ярослава Омеляновича — солдата

БУЯРА Василя Леонідовича — штаб-сержанта

ВАНЗЯКА Миколу Миколайовича — молодшого сержанта

ВАРВАРИНЦЯ Василя Васильовича — молодшого сержанта

ВІЛЧАКА Павла Петровича — молодшого сержанта

ВОВЧКА Василя Михайловича — солдата

ВОДЯНОГО Артема Олександровича — солдата

ВОЗІЯНА Сергія Олеговича — старшого солдата

ВОЙТОВИЧА Івана Володимировича — молодшого сержанта

ГАГАРІНА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ГАЄВОГО Володимира Володимировича — солдата

ГЕРАСИМОВА Вадима Вікторовича — сержанта

ГЛЕМБУ Олега Анатолійовича — солдата

ГЛУШКА Михайла Андрійовича — солдата

ГОЛОДЮКА Артемія Тимуровича — старшого лейтенанта

ГОЛОМБУ Романа Васильовича — старшого солдата

ГРЕБЕНЯ Сергія Віталійовича — сержанта

ГРИБАНА Миколу Володимировича — солдата

ГРИГОРЯКА Ярослава Івановича — старшого сержанта

ГУДИМУ Богдана Володимировича — солдата

ГУЦУЛЯКА Василя Миколайовича — молодшого сержанта

ДЕКАНОІДЗЕ Малхазі — старшого солдата

ДМИТРЕНКА Дмитра Володимировича — сержанта

ДЯКОНЮКА Олександра Івановича — сержанта

ЄВКОВА Марка Ігоровича — солдата

ЖУЧКЕВИЧА Кирила Володимировича — солдата

ЗАРЕМБУ Андрія Петровича — сержанта

ЗАХАРОВА Ярослава Валерійовича — старшого солдата

ЗЕЛІНСЬКОГО Віталія Аркадійовича — старшого солдата

ІВАНЕНКА Максима Миколайовича — лейтенанта

КАНТІМІРА Віталія Омеляновича — старшого солдата

КАРАКАЯ Сергія Вікторовича — солдата

КАЧМАРИКА Віктора Івановича — солдата

КЕМПКУ Віктора Вадимовича — старшого сержанта

КИНІВА Василя Івановича — солдата

КІМІРІНА Кирила Еріельовича — старшого сержанта

КІША Гейзу Гейзовича — солдата

КІШКУ Сергія Олександровича — старшого солдата

КОВАЛЕНКА Петра Михайловича — солдата

КОПОТЯ Едуарда Анатолійовича — солдата

КОРЕНОВСЬКОГО Володимира Зіновійовича — старшого солдата

КОТОУСА Миколу Васильовича — солдата

КРИЖАНІВСЬКОГО Петра Вікторовича — солдата

КРУПЧИНСЬКОГО Олександра Леонідовича — старшого солдата

КУЧЕРА Юрія Сергійовича — молодшого сержанта

ЛЕБЕДЯ Віталія Олександровича — молодшого сержанта

ЛЕВЧИКА Євгена Васильовича — солдата

ЛЕНДЄЛА Бориса Михайловича — старшого солдата

ЛЕОНТЬЄВА Андрія Миколайовича — солдата

ЛИСЕЙКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта

ЛІХТЕЯ Михайла Васильовича — старшого солдата

ЛУКʼЯНЧУКА Михайла Васильовича — солдата

ЛУЦІВА Юрія Олеговича — лейтенанта

МАЛІКОВА Миколу Васильовича — солдата

МИКИТУ Івана Івановича — солдата

МИТРИШИНА Віктора Васильовича — старшого сержанта

МОМОТА Євгенія Олександровича — старшого лейтенанта

МОРГУНА Олега Павловича — старшого солдата

МОСТАВЛЮКА Степана Степановича — старшого солдата

НАЗАРЕНКА Сергія Михайловича — майстер-сержанта

НІКОЛЮКА Ігоря Івановича — старшого солдата

НОВІКОВА Володимира Володимировича — сержанта

ОБРИСЬКОГО Василя Миколайовича — солдата

ОДАРЧЕНКА Сергія Валентиновича — старшого солдата

ПАРАСКУ Михайла Васильовича — солдата

ПАСКАРЮКА Артема Олександровича — молодшого сержанта

ПЕЛЧАРСЬКОГО Віталія Васильовича — солдата

ПИЛИПЕНКА Олександра Петровича — капітана

ПИСАРЄВА Андрія Олександровича — старшого сержанта

ПЛАКСІЯ Василя Зіновійовича — старшого солдата

ПЛАХОТНЮКА Сергія Васильовича — солдата

ПЛЕСКАЧА Микиту Сергійовича — старшого солдата

ПОЛІЩУКА Валерія Валерійовича — старшого солдата

ПОЛЯНСЬКОГО Олексія Віталійовича — солдата

ПОЛЯНЧУКА Михайла Васильовича — штаб-сержанта

ПОПАДИЧА Василя Васильовича — старшого солдата

ПОПЕРЕЧНОГО Миколу Михайловича — солдата

ПУБЛІЧУКА Сергія Геннадійовича — молодшого сержанта

РОКОСА Івана Івановича — старшого солдата

РОМАНОВА Костянтина Ігоровича — солдата

РОМАІПОКА Андрія Миколайовича — солдата

САДОВЩУКА Леоніда Анатолійовича — старшого солдата

САКА Михайла Андрійовича — сержанта

САМОЙЛЕНКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта

САМОЙЛОВА Валерія Івановича — штаб-сержанта

СИМКАНИЧА Степана Васильовича — солдата

СКАТОВА Євгена Анатолійовича — старшого солдата

СМОЧКА Миколу Миколайовича — солдата

СОБКЕВИЧА Юрія Михайловича — солдата

СОЛОВІЯ Віталія Георгійовича — сержанта

СОЧКУ Василя Миколайовича — сержанта

СТАДНИКА Олега Стаховича — солдата

СТЕПАНЦЯ Павла Олександровича — старшого солдата

СТОМАТОВА Юрія Федоровича — молодшого сержанта

ТАМАРЛІ Віталія Анатолійовича — старшого солдата

ТИМОШЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата

ФЕДИНЯКА Ігоря Петровича — солдата

ФЕДОРЧУКА Владислава Борисовича — солдата

ФЕДУРА Андрія Андрійовича— старшого сержанта

ФЕРЕНЦА Івана Івановича — солдата

ЦЕЛІЩЕВА Богдана Володимировича — старшого солдата

ЧЕЙПЕША Юрія Юрійовича — солдата

ЧЕКАЛЯ Максима Олександровича — старшого солдата

ШЕЛЕМБУ Василя Миколайовича — старшого солдата

ШЛАПАКА Миколу Олеговича — солдата

ШМІЛА Олексія Олексійовича — солдата

ШОСТАКА Миколу Петровича— солдата

ШУШМАНА Святослава Ярославовича — старшого солдата

ЯКУШИКА Олександра Миколайовича — майстер-сержанта

ЯНЧЕВСЬКОГО Вадима Володимировича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

26 травня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №375/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

МАРЦЕНЮКА Сергія Михайловича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КОВАЛЕНКА Євгенія Сергійовича — полковника

КУЗІВА Михайла Ярославовича — старшого лейтенанта

САЮКА Юрія Володимировича — старшого лейтенанта

СКИБЮКА Ігоря Анатолійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АХРОМЕНКА Олександра Олександровича — майора

БІСКУПА Артема Віталійовича — підполковника

БОНДАРЕНКА Артема Олександровича — капітана

БОРЩОВА Андрія Вікторовича — лейтенанта

БРУХА Олександра Васильовича — капітана

ГОЛІШЕВСЬКОГО Івана Леонідовича — підполковника

ГОЛОВАТЮКА Миколу Борисовича — полковника

ДОВГОПОЛА Юрія Івановича — полковника

КІНШУ Олександра Валентиновича — старшого лейтенанта

НЕГАРА Іллю Борисовича (посмертно) — капітана

РУБАНА Миколу Васильовича — капітана

СТРОКАНЯ Ігоря Валерійовича — полковника

ТРОПІНОВА Ярослава Олександровича — старшого лейтенанта

ХМАРУ Ігоря Віталійовича (посмертно) — майора

Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня

ЖУКА Павла Анатолійовича — солдата

КОЛІБАБЧУКА Юрія Івановича — старшого солдата

НАЗАРА Володимира Володимировича — старшого солдата

ПИХОВА Сергія Сергійовича — солдата

ПУХАЧА Олександра Олександровича — сержанта

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

АВРАМЕНКА Олександра Сергійовича — майора

АНДРІЄВСЬКОГО Євгена Сергійовича — сержанта

БАБІЯ Дмитра Івановича — старшого сержанта

БАГАТУРІЮ Костянтина Руслановича — солдата

БИКА Олексія Миколайовича — солдата

БІЛОІВАНА Антона Вікторовича — сержанта

БОЛЮХА Артема Володимировича — старшого солдата

ВИШИНСЬКОГО Бориса Борисовича — солдата

ГЕОРГЩУ Олександра Владиславовича — старшого солдата

ГЕРАУСА Івана Степановича — сержанта

ГОНЧАРУК Марину Валеріївну — солдата

ГОНЧАРУКА Віктора Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ГУПРЯКА Олега Олександровича — старшого лейтенанта

ДІДКІВСЬКОГО Вадима Юрійовича — солдата

ДОНЧЕНКА Олександра Валентиновича — солдата

ЖИДКІХ Семена Юрійовича — старшого солдата

ЗАРЕЦЬКОГО Володимира Володимировича — молодшого сержанта

ЗІНКЕВИЧА Миколу-Стефана Ігоровича — солдата

ІЛЬЧЕНКА Юрія Олександровича — майора

КАЛЕНЧЕНКА Віталія Вячеславовича — солдата

КАЛМИКОВА Кирила Артемовича — лейтенанта

КАРПЕНКА Дениса Ігоровича — молодшого сержанта

КОЛОСОВСЬКОГО Сергія Васильовича — солдата

КОМАРЯ Івана Вікторовича — лейтенанта

КОНЦЕВИЧА Валентина Анатолійовича — солдата

КОСТЕНКА Назара Анатолійовича — солдата

ЛИТВИНЧУКА Дениса Миколайовича — солдата

ЛЮЛЯКОВА Дмитра Юрійовича — лейтенанта

МАНАГАДЗЕ Георгія Мурмановича — старшого сержанта

МАРЧУКА Владислава Андрійовича — солдата

МАХИНЬКА Олексія Олександровича — сержанта

МАХНА Дениса Валерійовича — солдата

НЕХАЄВА Олександра Івановича — солдата

ОСИПЕНКА Віктора Анатолійовича (посмертно) — капітана

ПОЖДЕМУ Анатолія Ігоровича — солдата

САВКУ Степана Романовича — старшого сержанта

СВІРІДОВА Богдана Романовича — солдата

СЕРГАЧА Олександра Олександровича — старшого солдата

СЕРЕДУ Геннадія В’ячеславовича — сержанта

СИТАРЯ Сергія Михайловича — солдата

СІРІЦУ Івана Олександровича — молодшого сержанта

СЛОВЕСНОВА Олексія Миколайовича — старшого солдата

СОЛОНСЬКОГО Ігоря Сергійовича — лейтенанта

СТАНКА Василя Васильовича — солдата

СТРЕЛЯНОГО Богдана Олеговича — лейтенанта

СУХЕНКА Дмитра Валерійовича — солдата

ТОФАНА Пилипа Івановича — солдата

ФЕДОРЧУКА Владислава Вікторовича — старшого солдата

ФІНЮКА Ігоря Ростиславовича — молодшого сержанта

ФОНТОША Василя Михайловича — старшого солдата

ХАЛАНА Олександра Віталійовича — лейтенанта

ЦИГАНЮКА Богдана Володимировича — молодшого сержанта

ШЕПІТКА Ігоря Валентиновича — старшину

ШЕРСТЮКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ЮРЧИШИНА Сергія Олександровича — старшого солдата

ЯНКОВОГО Івана Борисовича — старшого сержанта

ЯНЧИКА Віталія Вікторовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ІГНАТА Юрія Робертовича — підполковника

РЄКУ Руслана Сергійовича — старшого лейтенанта

ШЕВЧЕНКА Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

БАРТОЩУКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта

БРАТУСЯ Олексія Миколайовича — полковника

БУЧКА Михайла Павловича — солдата

ВАСЬКІВА Ігоря Мирославовича — старшого солдата

ВИГІВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — сержанта

ВОЙТЮКА Олексія Борисовича — старшого солдата

ГРИГОРОВИЧА Володимира Васильовича — солдата

ДМИТЕРКА Андрія Миколайовича — старшого солдата

КОВАЛЯ Івана Олександровича — молодшого лейтенанта

КОЛЕНКА Володимира Олександровича — підполковника

КОЛОГРИВОГО Сергія Володимировича — підполковника

КУЗЬМІНЧУКА Павла Володимировича — прапорщика

ЛЕЦЯГУ Дмитра Валентиновича — підполковника

ЛИТВИНА Вадима Олеговича — старшого солдата

МАРИНЮКА Володимира Миколайовича — старшого солдата

МАЩЕНКА Валерія Миколайовича — підполковника

МИСКА Василя Васильовича — майора

МУРАЄВА Олега Олександровича — солдата

ОХРЕМЧУКА Віталія Дмитровича — солдата

ПАВЛУСЯ Павла Анатолійовича — старшого лейтенанта

ПІДЛУБНЯКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

ПОЛЯКОВА Дениса Євгеновича — майора

ПОТОЦЬКОГО Валерія Анатолійовича — солдата

ПРОКОПЕНКА Андрія Андрійовича — капітана

СЕМЕНЮКА Артема Георгійовича — підполковника

СЕРІКОВА Олександра Олександровича — солдата

СКРИПЧЕНКА Вадима Олександровича — солдата

ТИМЧУКА Сергія Петровича — сержанта

ТКАЧУКА Юрія Вікторовича — старшого солдата

ФРАНЧУКА Руслана Володимировича — майора

ШЕВЧУКА Олексія Васильовича — підполковника

ШТЕЙНА Віталія Валерійовича — старшого сержанта

ЯМБОРКА Руслана Сергійовича — солдата

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»

АКУЛЄНКОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата

АНДРЕЙЧУКА Романа Анатолійовича — солдата

АНТОШКА Вадима Віталійовича — старшого солдата

АРГУНОВА Сергія Едуардовича — солдата

АФАНАСЬЄВА Максима Валерійовича — молодшого сержанта

БАБІЙЧУКА Дениса Олександровича — солдата

БАРБАТА Юрія Яковича — головного сержанта

БЕРЕЗУ Григорія Петровича — головного сержанта

БОБРИШОВА Миколу Анатолійовича — старшого солдата

БУБЛИКА Ярослава Володимировича — майора

БУРДИКА Арсена Борисовича — солдата

ВАЛІУЛОВА Володимира Руслановича — солдата

ВАРЧЕНКА Дмитра Михайловича — сержанта

ВІННИКА Василя Григоровича — молодшого сержанта

ВОЙЦІЦЬКОГО Юрія Михайловича — солдата

ГАНІНА Олексія Анатолійовича — штаб-сержанта

ГАРМАСАРЯ Вʼячеслава Петровича — солдата

ГНОТА Анатолія Івановича — старшого солдата

ГОЛОВЧАКА Івана Васильовича — майстер-сержанта

ГОЛОДА Олега Петровича — старшого солдата

ГОНЧАРОВА Дмитра Олександровича — старшого солдата

ГРАБІТЧЕНКА Сергія Ігоровича — солдата

ГРИЗОГЛАЗОВА Євгена Олеговича — капітана

ДАНЧУКА Сергія Олександровича — сержанта

ДОВГАЛЮКА Володимира Анатолійовича — підполковника

ЗАХАРОВА Валентина Валентиновича — старшого лейтенанта

ІВАНОВА Юрія Юрійовича — солдата

ІВАХНЕНКА Олександра Михайловича — молодшого сержанта

КАЗМІРЧУКА Миколу Петровича — солдата

КАНТИПЕНКА Ігоря Миколайовича — молодшого сержанта

КАЩАВЦЕВА Миколу Дмитровича — солдата

КИРЮХІНА Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта

КІЦЕРУ Олександра Андрійовича — солдата

КОВАЛИКА Володимира Ігоровича — солдата

КОНИКА Олександра Сергійовича — лейтенанта

КОНОНА Олега Івановича — молодшого сержанта

КОРСУНОВИЧА Павла Андрійовича — солдата

КРАВЧУКА Максима Вікторовича — старшого солдата

КРАСНОПЕРУ Богдана Михайловича — солдата

КРИЩУКА Миколу Олексійовича — солдата

ЛІСОВОГО Владислава Валерійовича — старшого лейтенанта

ЛЯННОГО Антона Євгеновича — лейтенанта

МАЙСЕЄВА Станіслава Анатолійовича — молодшого сержанта

МАРЧЕНКА Володимира Вікторовича — головного сержанта

МАХНА Андрія Володимировича — солдата

МИРНОГО Володимира Олексійовича — солдата

МОРОЗА Івана Володимировича — солдата

НИЖНИКА Романа Івановича — старшого лейтенанта

НИКОНЧУКА Володимира Валентиновича — полковника

ПАЛАМАРЧУКА Івана Олександровича — солдата

ПАСТУХОВА Юрія Леонідовича — солдата

ПИЛИПЕНКА Іллю Сергійовича — солдата

ПІХА Володимира Олексійовича — сержанта

ПОЛОВЕНКА-ПОРТНОГО Віктора Валерійовича — молодшого сержанта

ПОПОВА Дениса Валерійовича — солдата

ПОСТЕМСЬКОГО Артура Валерійовича — молодшого сержанта

ПТАШНИКА Олександра Юрійовича — солдата

РОЇКА Василя Йосифовича — солдата

РОМАНЮКА Андрія Володимировича — солдата

РУПЕР Надію Олексіївну — солдата

САВЧЕНКА Євгенія Леонідовича — солдата

САФРОНЮКА Богдана Анатолійовича — солдата

СЕРКОВА Назара Віталійовича — старшого лейтенанта

СИДОРЧУКА Євгена Сергійовича — капітана

СИНЯКОВА Сергія Олеговича — старшого солдата

СТАВНІЙЧУКА Ярослава Руслановича — старшого солдата

СТЕФОНЕНКА Антона Вʼячеславовича — молодшого сержанта

ТИХОНЕНКА Максима Олександровича — старшого солдата

ТИЩЕНКА Євгенія Олексійовича — сержанта

ФАРТУШНОГО Костянтина Миколайовича — капітана

ЧАЛОГО Віталія Валерійовича — капітана

ЧЕЧУНА Євгена Івановича — сержанта

ЧУМАКА Юрія Володимировича — солдата

ШАГАЛІЄВА Велі Байрама-огли — молодшого сержанта

ШКОЛЬНИКА Володимира Максимовича — старшого солдата

ШНЕТІНБЕРТА Олександра Андрійовича — старшого солдата

ШПИЛЬОВОГО Петра Михайловича — сержанта

ШТИКУ Євгена Сергійовича — молодшого сержанта

ЯКОБЧУКА Миколу Васильовича — солдата

Нагородити медаллю «За врятоване життя»

КОВАЧА Олександра Юрійовича — солдата

КОРОТЕНКО Олену Миколаївну — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

27 травня 2022 року
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Новинарня з вами

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Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

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