Державними нагородами відзначені ще майже 400 воїнів, 31 – посмертно

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОБРОВСЬКОГО Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата

БУЧИЧЕВА Євгена Миколайовича (посмертно) — сержанта

КОЦОВСЬКОГО Віталія Володимировича — старшого лейтенанта

КУХАРЧУКА Петра Миколайовича — майстер-сержанта

МАТУЗКУ Максима Олексійовича (посмертно) — солдата

СИНЬКІВА Володимира Тарасовича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня

ВІТРУКА Богдана Олеговича — капітана

ВОЛОВІНА Сергія Петровича — солдата

ЗАХАРЧУКА Андрія Анатолійовича — солдата

ШЕВЧУКА Миколу Анатолійовича — солдата

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

БЕЛЕКАНИЧА Сергія Вікторовича — солдата

БІДЗІЛЮ Віктора Івановича (посмертно) — сержанта

БІТЛЯНИНА Антона Антоновича (посмертно) — солдата

БРОДУ Володимира Орестовича (посмертно) — молодшого сержанта

БРЯНЧИКА Ярослава Івановича — старшого солдата

ГАВРИЛЯКА Юрія Мирославовича — солдата

ГЕРУСА Юрія Анатолійовича — молодшого сержанта

ДЖОГАНА Віктора Борисовича (посмертно) — старшого солдата

ЖЕМОНСЬКОГО Андрія Романовича — майора

КАЗЮКА Миколу Михайловича (посмертно) — солдата

КОВАЛЬЧУКА Олега Васильовича (посмертно) — солдата

КОПЧУ Олега Юрійовича — старшого сержанта

КРУЧАНИЦЮ Юрія Михайловича (посмертно) — старшого солдата

КУДРЮ Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата

КУНА Андрія Денисовича — солдата

КУРОЧКІНА Вячеслава Борисовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КУРТАША Назара Васильовича (посмертно) — солдата

ЛОЗОВИЦЬКОГО Андрія Володимировича — солдата

МЕЛЬНИКА Олександра Олександровича — солдата

МОЛНАРА Богдана Юрійовича — солдата

МОТУЗА Анатолія Віталійовича (посмертно) — сержанта

ОПАЛЕНИКА Валерія-Мирослава Йосиповича — солдата

ПОПОВИЧА Андрія Федоровича (посмертно) — сержанта

ПУТІНЦЕВА Михайла Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

РУБАНЯКА Романа Васильовича (посмертно) — солдата

РУСА Ігоря Георгійовича (посмертно) — солдата

СШІИЧИЧА Анатолія Васильовича — солдата

СЛОБОЖАНА Вадима Едуардовича (посмертно) — старшого солдата

СМОЖАНИКА Івана Івановича (посмертно) — солдата

СОЙКА Святослава Андрійовича (посмертно) — солдата

ФЕДОРКА Олександра Федоровича (посмертно) — старшого солдата

ЧЕРНИШЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата

ЧУРИЛУ Василя Васильовича — сержанта

ШАЙНА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата

ЯВОРСЬКОГО Павла Миколайовича (посмертно) — солдата

ЯКИМЧУКА Вадима Борисовича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

БЕЛОВИЧА Ярослава Валерійовича — солдата

БОГДАНА Дениса Миколайовича — полковника

ГАВВУ Андрія Віталійовича — солдата

ГОРБЕЙЧУКА Дмитра Васильовича — солдата

ГОФРІЯ Івана Івановича — старшого солдата

ГРАНЧАРА Дмитра Борисовича — молодшого сержанта

КАЧУРОВСЬКОГО Романа Миколайовича — молодшого сержанта

КІСІЛЯ Юрія Миколайовича — сержанта

КОЛОТ:ИГІНА Валерія Юрійовича — молодшого сержанта

КОШЕЛЯ Андрія Андрійовича — старшого солдата

ЛЕВЧЕНКА Віталія Ігоровича — сержанта

ЛУТЧЕНКА Максима Миколайовича — молодшого сержанта

ШПОРТЬКА Олександра Олександровича — полковника

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»

АБРАМОВИЧА Олександра Вікторовича — солдата

АПОЛЯНКА Валерія Михайловича — старшого солдата

АСМАНА Івана Романовича — головного старшину

БАТРИНА Михайла Івановича — солдата

БЕЛЕЯ Володимира Володимировича — старшого сержанта

БЕРНАДСЬКОГО Олега Дмитровича — молодшого сержанта

БІЛАШОВА Євгенія Сергійовича — старшого сержанта

БІЛИЦЬКОГО Валерія Леонідовича — солдата

БОДНАРА Тибора Тиборовича — солдата

БОРИСЮКА Юрія Володимировича — солдата

БРИТКОВА Михайла Федоровича — солдата

БУБРЯКА Ярослава Омеляновича — солдата

БУЯРА Василя Леонідовича — штаб-сержанта

ВАНЗЯКА Миколу Миколайовича — молодшого сержанта

ВАРВАРИНЦЯ Василя Васильовича — молодшого сержанта

ВІЛЧАКА Павла Петровича — молодшого сержанта

ВОВЧКА Василя Михайловича — солдата

ВОДЯНОГО Артема Олександровича — солдата

ВОЗІЯНА Сергія Олеговича — старшого солдата

ВОЙТОВИЧА Івана Володимировича — молодшого сержанта

ГАГАРІНА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ГАЄВОГО Володимира Володимировича — солдата

ГЕРАСИМОВА Вадима Вікторовича — сержанта

ГЛЕМБУ Олега Анатолійовича — солдата

ГЛУШКА Михайла Андрійовича — солдата

ГОЛОДЮКА Артемія Тимуровича — старшого лейтенанта

ГОЛОМБУ Романа Васильовича — старшого солдата

ГРЕБЕНЯ Сергія Віталійовича — сержанта

ГРИБАНА Миколу Володимировича — солдата

ГРИГОРЯКА Ярослава Івановича — старшого сержанта

ГУДИМУ Богдана Володимировича — солдата

ГУЦУЛЯКА Василя Миколайовича — молодшого сержанта

ДЕКАНОІДЗЕ Малхазі — старшого солдата

ДМИТРЕНКА Дмитра Володимировича — сержанта

ДЯКОНЮКА Олександра Івановича — сержанта

ЄВКОВА Марка Ігоровича — солдата

ЖУЧКЕВИЧА Кирила Володимировича — солдата

ЗАРЕМБУ Андрія Петровича — сержанта

ЗАХАРОВА Ярослава Валерійовича — старшого солдата

ЗЕЛІНСЬКОГО Віталія Аркадійовича — старшого солдата

ІВАНЕНКА Максима Миколайовича — лейтенанта

КАНТІМІРА Віталія Омеляновича — старшого солдата

КАРАКАЯ Сергія Вікторовича — солдата

КАЧМАРИКА Віктора Івановича — солдата

КЕМПКУ Віктора Вадимовича — старшого сержанта

КИНІВА Василя Івановича — солдата

КІМІРІНА Кирила Еріельовича — старшого сержанта

КІША Гейзу Гейзовича — солдата

КІШКУ Сергія Олександровича — старшого солдата

КОВАЛЕНКА Петра Михайловича — солдата

КОПОТЯ Едуарда Анатолійовича — солдата

КОРЕНОВСЬКОГО Володимира Зіновійовича — старшого солдата

КОТОУСА Миколу Васильовича — солдата

КРИЖАНІВСЬКОГО Петра Вікторовича — солдата

КРУПЧИНСЬКОГО Олександра Леонідовича — старшого солдата

КУЧЕРА Юрія Сергійовича — молодшого сержанта

ЛЕБЕДЯ Віталія Олександровича — молодшого сержанта

ЛЕВЧИКА Євгена Васильовича — солдата

ЛЕНДЄЛА Бориса Михайловича — старшого солдата

ЛЕОНТЬЄВА Андрія Миколайовича — солдата

ЛИСЕЙКА Богдана Вікторовича — старшого лейтенанта

ЛІХТЕЯ Михайла Васильовича — старшого солдата

ЛУКʼЯНЧУКА Михайла Васильовича — солдата

ЛУЦІВА Юрія Олеговича — лейтенанта

МАЛІКОВА Миколу Васильовича — солдата

МИКИТУ Івана Івановича — солдата

МИТРИШИНА Віктора Васильовича — старшого сержанта

МОМОТА Євгенія Олександровича — старшого лейтенанта

МОРГУНА Олега Павловича — старшого солдата

МОСТАВЛЮКА Степана Степановича — старшого солдата

НАЗАРЕНКА Сергія Михайловича — майстер-сержанта

НІКОЛЮКА Ігоря Івановича — старшого солдата

НОВІКОВА Володимира Володимировича — сержанта

ОБРИСЬКОГО Василя Миколайовича — солдата

ОДАРЧЕНКА Сергія Валентиновича — старшого солдата

ПАРАСКУ Михайла Васильовича — солдата

ПАСКАРЮКА Артема Олександровича — молодшого сержанта

ПЕЛЧАРСЬКОГО Віталія Васильовича — солдата

ПИЛИПЕНКА Олександра Петровича — капітана

ПИСАРЄВА Андрія Олександровича — старшого сержанта

ПЛАКСІЯ Василя Зіновійовича — старшого солдата

ПЛАХОТНЮКА Сергія Васильовича — солдата

ПЛЕСКАЧА Микиту Сергійовича — старшого солдата

ПОЛІЩУКА Валерія Валерійовича — старшого солдата

ПОЛЯНСЬКОГО Олексія Віталійовича — солдата

ПОЛЯНЧУКА Михайла Васильовича — штаб-сержанта

ПОПАДИЧА Василя Васильовича — старшого солдата

ПОПЕРЕЧНОГО Миколу Михайловича — солдата

ПУБЛІЧУКА Сергія Геннадійовича — молодшого сержанта

РОКОСА Івана Івановича — старшого солдата

РОМАНОВА Костянтина Ігоровича — солдата

РОМАІПОКА Андрія Миколайовича — солдата

САДОВЩУКА Леоніда Анатолійовича — старшого солдата

САКА Михайла Андрійовича — сержанта

САМОЙЛЕНКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта

САМОЙЛОВА Валерія Івановича — штаб-сержанта

СИМКАНИЧА Степана Васильовича — солдата

СКАТОВА Євгена Анатолійовича — старшого солдата

СМОЧКА Миколу Миколайовича — солдата

СОБКЕВИЧА Юрія Михайловича — солдата

СОЛОВІЯ Віталія Георгійовича — сержанта

СОЧКУ Василя Миколайовича — сержанта

СТАДНИКА Олега Стаховича — солдата

СТЕПАНЦЯ Павла Олександровича — старшого солдата

СТОМАТОВА Юрія Федоровича — молодшого сержанта

ТАМАРЛІ Віталія Анатолійовича — старшого солдата

ТИМОШЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата

ФЕДИНЯКА Ігоря Петровича — солдата

ФЕДОРЧУКА Владислава Борисовича — солдата

ФЕДУРА Андрія Андрійовича— старшого сержанта

ФЕРЕНЦА Івана Івановича — солдата

ЦЕЛІЩЕВА Богдана Володимировича — старшого солдата

ЧЕЙПЕША Юрія Юрійовича — солдата

ЧЕКАЛЯ Максима Олександровича — старшого солдата

ШЕЛЕМБУ Василя Миколайовича — старшого солдата

ШЛАПАКА Миколу Олеговича — солдата

ШМІЛА Олексія Олексійовича — солдата

ШОСТАКА Миколу Петровича— солдата

ШУШМАНА Святослава Ярославовича — старшого солдата

ЯКУШИКА Олександра Миколайовича — майстер-сержанта

ЯНЧЕВСЬКОГО Вадима Володимировича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ