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ЗСУ на Донбасі знищили російський гелікоптер Ка-52

26/05/2022 22:32

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили російський багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та низку інших бойових машин та одиниць озброєння окупантів.

Як передає “Новинарня“, про це ввечері в четвер, 26 травня, повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”, – розповіли в пресцентрі.

“Уздовж усієї смуги оборони на Донбасі ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 1 танк;
• 5 артилерійських систем;
• 5 одиниць бойової броньованої техніки;
• 5 ворожих автомобілів;
• 1 гелікоптер Ка-52;
• 1 крилату ракету;
• 1 безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

При цьому окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів, з них: 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину. В результаті цих обстрілів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

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