“Видалення нирки при вогнепальному пораненні”: військові хірурги провели унікальну операцію

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Військові хірурги в польових умовах провели унікальну операцію – видалення нирки при вогнепальному пораненні.

Про це у четвер, 26 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Наші військові хірурги провели операцію, яка не має аналогів у світі. Минулого тижня у військово мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу”, – написала Маляр у ФБ.

З її слів, у мобільному госпіталі виконані вже дві такі операції і врятовано життя наших воїнів.

“Завдяки технологіям на професіоналізму наших військових хірургів поранені вже самостійно ходять по палаті. Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів в світі. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених”, – додала заступниця міністра.

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