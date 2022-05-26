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“Відповім як юрист”: Резніков прокоментував опитування в “Дії” щодо обігу зброї в Україні

26/05/2022 20:14

Олексій Резніков,
міністр оборони України, правник 

(FB)

Шановні українці!

У мобільному додатку “Дія” розпочалося опитування громадян щодо їхнього ставлення до обігу зброї в Україні.

Ті, хто слідкує за моїми висловлюваннями, знають, що я давно є послідовним прихильником лібералізації обігу зброї. Тому я підтримую ідею цього опитування і збираюся взяти у ньому участь.

Я дам відповідь не як міністр оборони. І навіть не як людина, що з задоволенням відвідує стрільбища і тири, давно стріляє як на снайперські відстані, так і навчається володіти зброєю ближнього бою.

Я відповім як юрист.

По-перше,

я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему і ухвалювати рішення «не на часі», бо війна. Якраз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. У тому числі – і це.

Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, підкреслюю – десятки тисяч – отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально «ліберальний» спосіб. Тому що іншого способу не було. У багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником.

Але так само виникли і проблеми, адже бажання володіти зброєю і вміння поводитись з нею безпечно, поважати зброю – це речі, які не завжди ходять разом.

В країні і до цього в обігу перебували мільйони одиниць зброї. У тому числі – незадекларованої.

Вважаю, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Впорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї.

По-друге,

закон дозволяє громадянам використовувати будь-яку зброю проти ворога. Я вважаю логічним не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури.

Ефективне використання зброї – це не тільки особисті навички, це також певний стан свідомості і наявність відповідної інфраструктури.

Переконаний, що в Україні потрібно розвивати мережу стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, відповідних змагань. Щоб кожен громадянин, який відповідає розумним вимогам, мав можливість навчитися користуватися зброєю, підтримувати навички і – головне – сприйняти певну культуру.

Мій інструктор в тирі кожне заняття завершує фразою «Дякую за безпечну стрільбу!». Ті, хто тренуються регулярно, знають цю фразу. Це не формальність і не ритуал – це нагадування, що зброя вимагає відповідальності.

У даному випадку – відповідальності і держави, і суспільства, і кожного озброєного громадянина.

Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину в першу чергу відповідальною.

Вільні і відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною.

Закликаю усіх висловити свою думку.

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Україна

“Відповім як юрист”: Резніков прокоментував опитування в “Дії” щодо обігу зброї в Україні

Олексій Резніков, міністр оборони України, правник  (FB) Шановні українці! У мобільному додатку “Дія” розпочалося опитування громадян щодо їхнього ставлення до обігу зброї в Україні. Ті, хто слідкує за моїми...

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