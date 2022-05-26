В мережі показали відео, як мінометники ЗСУ відпрацювали по росіянах на Миколаївщині

Скріншот із відео

У мережі показали відео, як мінометники українських Сил оборони відпрацювали по росіянах на Миколаївщині.

Матеріал поширив у четвер, 26 травня, Ілля Зелінський, котрий наразі виконує бойові завдання в цьому регіоні.

“Робота мінометників 126 БТРо та 36-ї бригади морської піхоти по позиціях 108-го десантно-штурмового полку РФ на Миколаївщині”, – підписав він своє відео.

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