В мережі показали відео, як мінометники ЗСУ відпрацювали по росіянах на Миколаївщині

У мережі показали відео, як мінометники українських Сил оборони відпрацювали по росіянах на Миколаївщині.
Матеріал поширив у четвер, 26 травня, Ілля Зелінський, котрий наразі виконує бойові завдання в цьому регіоні.
“Робота мінометників 126 БТРо та 36-ї бригади морської піхоти по позиціях 108-го десантно-штурмового полку РФ на Миколаївщині”, – підписав він своє відео.
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