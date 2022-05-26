Росіяни вкотре вдарили по Харкову: четверо загиблих, семеро поранених

Росіяни знову обстріляли Харків: четверо людей загинули, семеро – поранені
Про це в четвер, 26 травня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Просимо жителів Харкова та району перебувати в укриттях. Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих”, – повідомив він.
Глава ОВА додав, що наразі інформація щодо поранених і загиблих ще уточнюється. Синєгубов закликав харків’ян не покидати місць убезпечення.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 92 – 26.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!