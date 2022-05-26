Росіяни вкотре вдарили по Харкову: четверо загиблих, семеро поранених

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Росіяни знову обстріляли Харків: четверо людей загинули, семеро – поранені

Про це в четвер, 26 травня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Просимо жителів Харкова та району перебувати в укриттях. Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих”, – повідомив він.

Глава ОВА додав, що наразі інформація щодо поранених і загиблих ще уточнюється. Синєгубов закликав харків’ян не покидати місць убезпечення.

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