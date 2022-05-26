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Росіяни не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській ГЕС, це призвело до часткового затоплення Нової Каховки, – ГШ

26/05/2022 17:23

Окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській гідроелектростанції, що призвело до часткового затоплення Нової Каховки та створює загрозу для навколишніх сіл та окупованого Херсона.

Про це у четвер, 26 травня, повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

“Окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об’єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи. Наразі на захопленій окупантами Каховській гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки, набережної та місцевого парку. Під загрозою є навколишні села та окуповане місто Херсон”, – сказав Громов.

Він зазначив, що на Каховській ГЕС розгорнуто один із пунктів управління південного військового округу, а також 49 армії противника.

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