Російські командири брешуть Москві про “перемоги” в Україні. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

Командири російської армії повідомляють у Москву неправдиву інформацію про нібито “перемоги” в Україні.

Про це свідчать перехоплені СБУ розмови окупантів, оприлюднені у четвер, 26 травня.

“Окупанти зазнають на війні нищівних втрат, але продовжують звітувати у кремль про свої “успіхи”. Наприклад, про «взяття» с. Довгеньке Ізюмського району на Харківщині. Загарбники відзвітували про його захоплення ще наприкінці квітня. Хоча насправді село перебуває під контролем українських захисників, і за нього досі точаться бої”, – зазначають у спецслужбі.

Перехоплена розмова окупанта з його матір’ю свідчить, що про взяття села Довгеньке російські загарбники повідомляли своєму командуванню ще три тижні тому.

“Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берём, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И всё! А смысл в том, что Долгенькое ещё 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем”, – розповідає російський загарбник.

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