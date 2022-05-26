Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до семи, серед них – 9-річна дитина

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Російські окупанти обстрілюють Харків, наразі відомо про 7 загиблих. Влада закликає усіх залишатися в укриттях.

Про це у четвер, 26 травня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля. Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина”, – написав він.

Глава ОВА закликав громадян без нагальних потреб не перебувати на вулицях: “Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях”.

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