Home / Війна / Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до семи, серед них – 9-річна дитина

Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до семи, серед них – 9-річна дитина

26/05/2022 19:25

Російські окупанти обстрілюють Харків, наразі відомо про 7 загиблих. Влада закликає усіх залишатися в укриттях.

Про це у четвер, 26 травня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля. Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина”, – написав він.

Глава ОВА закликав громадян без нагальних потреб не перебувати на вулицях: “Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях”.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 92 – 26.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В’язні Мордору. Де утримують полонених Росією українців і чому так важливо про них розповідати

  автор: Олена Максименко із Харківської області фото автора та з відкритих джерел Те, що відбувається з українськими бранцями на окупованих територіях, або ж на території РФ, лишається рівнянням...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse