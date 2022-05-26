До 14 років позбавлення волі засуджено ексвійськового ЗСУ – зрадника, який повернувся в Україну з армією РФ

​До 14 років позбавлення волі засуджено третього ексвійськовослужбовця ЗСУ – зрадника, який повернувся в Україну з армією РФ.

Про це у четвер, 26 травня, повідомила пресслужба офісу генерального прокурора України.

“Визнано винним у державній зраді та дезертирстві ще одного колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ (ст. 408, ст. 111 КК України). Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 14 років”, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що громадянин України, перебуваючи на військовій службі в АР Крим в 2014 році зрадив присязі та відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова. Він вступив на службу до збройних сил РФ.

Через вісім років – 25 лютого 2022 року колишній військовий ЗСУ разом зі ще двома зрадниками повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в місто Нова Каховка Херсонської області.

Їх було взято в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.

Двом іншим військовослужбовцям-зрадникам суд вже виніс покарання у виді 14 та 15 років позбавлення волі.

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