Ворог спробував наступати на Ізюмському напрямку, проте відійшов із втратами, – Генштаб

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують систематичні обстріли по районах зосередження Збройних сил України.
Про це ввечері в середу, 25 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Рашисти атакували цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.
“Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, успіху не мав, з втратами відійшов”, – йдеться в повідомленні.
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