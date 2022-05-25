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В окупованому Севастополі на російській субмарини завантажують ракети “Калібр”, – ЗМІ

25/05/2022 19:01

У Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту завантажують ракети “Калібр”.

Про це в середу, 25 травня, інформує “Крим. Реалії”.

Зазначається, що біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовані два підводні човни проєкту “Варшав’янка”.

До одного з них два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150.

На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні “Камази”, в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

Підводні човни типу “Варшав’янка” несуть крилаті ракети типу “Калібр”, що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими і наземними цілями.

Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Фото: “Радіо Свобода”

Довідково

“Калібр” – російські крилаті ракети. Для ураження наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К.
Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг, а дальність польоту, ймовірно, сягає не менше 2000 км.

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