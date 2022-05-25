США надали $4 млн на розмінування України

Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки для програми очищення українських територій від російських мін і нерозірваних бомб.

Про це в середу, 25 травня, повідомила пресслужба посольства США у Києві.

“Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки Halo Trust в Україні, на які буде задіяно десять команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад”, – йдеться у повідомленні.

Надані США кошти підуть на підтримку британської неурядової організації Halo Trust.

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