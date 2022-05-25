Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську

Окупанти здійснили авіаракетний удар по Краматорську Донецької області, обійшлося без жертв.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у середу, 25 травня.

“Тривожна ніч у Краматорську. Авіаракетний удар по спальних районах та приватному сектору. Без жертв”, – йдеться у повідомленні.

Мер Краматорська звернувся до мешканців міста з проханням поки не повертатися додому.

“Друзі, я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас – поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було. Бережіть себе”, – написав Гончаренко.

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