Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську

Окупанти здійснили авіаракетний удар по Краматорську Донецької області, обійшлося без жертв.
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у середу, 25 травня.
“Тривожна ніч у Краматорську. Авіаракетний удар по спальних районах та приватному сектору. Без жертв”, – йдеться у повідомленні.
Мер Краматорська звернувся до мешканців міста з проханням поки не повертатися додому.
“Друзі, я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас – поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було. Бережіть себе”, – написав Гончаренко.
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