Росіяни завдали авіаудару по Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
“Близько першої години ночі з території росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю. Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон”, – йдеться у повідомленні.
Живицький зазначив, що постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля. Пошкоджені близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишилась без електроенергії.
Загиблих, попередньо, немає.
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