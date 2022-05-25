Росіяни завдали авіаудару по Сумщині

Уночі 25 травня війська РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкодивши будинки та ЛЕП.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Близько першої години ночі з території росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю. Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон”, – йдеться у повідомленні.

Живицький зазначив, що постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля. Пошкоджені близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишилась без електроенергії.

Загиблих, попередньо, немає.

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