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Сєвєродонецьк: росіяни цілеспрямовано б’ють по бомбосховищах

25/05/2022 10:06

За 24 травня в Сєвєродонецьку від обстрілів російських військ загинули шестеро людей, щонайменше восьмеро мирних отримали поранення. Більшість – поблизу бомбосховищ. Місто тримає оборону.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram у середу, 25 травня.

“Останніми днями, коли житловий масив обстрілюють безперервно, дістатися до місця загибелі людини вкрай складно. Росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєвєродонецькому «Азоті» облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано”, – зазначив він.

Обстрілюють росіяни і школи, бо знають, що там є укриття. Поблизу одного з навчальних закладів учора поранено жінку.

“Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників. Тож будьте уважними – зрадники можуть бути серед вас. Нібито ховатись від обстрілів і отримувати разом з усіма гуманітарну допомогу, але при цьому допомагати ворогу”, – наголосив голова ОВА.

Ще два чоловіки загинули у старих районах міста, і ще чотирьох осіб поранено. Одній жінці довелося ампутувати ногу.

Гайдай підкреслив, що кількість зруйнованого за добу житла тепер рахувати важко. Є дані щодо руйнації двох будинків в Сєвєродонецьку, по чотири ушкоджено в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.

“У ці хвилини за підтримки артилерії російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк”, – наголосив він.

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