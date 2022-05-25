Росія використала 60% високоточної зброї, – ГУР

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За даними української військової розвідки, російські окупанти вже використали понад 60% запасів високоточного озброєння.

Про це в середу, 25 травня, заявив заступник очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

“За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. По деяких видах, навіть і більше – 70%.

Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих “Іскандерах” цей пороговий рівень майже настав.

Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль.

Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні”, – зазначив він.

Скібіцький додав, що в перші два місяці широкомасштабного вторгнення Росія завдавала хаотичних ударів високоточними ракетами.

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