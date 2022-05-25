Президент нагородив і підвищив до генералів військовиків Держспецзв’язку у їхній день

З нагоди Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (25 травня) президент нагородив військовослужбовців цього відомства та підвищив низку керівників до звань бригадних генералів.
Укази з цього приводу оприлюднені на сайті глави держави.
Указом №369/2022 військове звання бригадного генерала отримали:
Указом №370/2022 передбачено:
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАБИЧА Василя Івановича — майстер-сержанта
БРИСКІНА Євгена Олександровича — майора
ДАВИДЮКА Андрія Вікторовича — капітана
ЄРКА Андрія Валерійовича — капітана
КАРТАШОВА Володимира Миколайовича — полковника
ПАХОЛЬЧЕНКА Дмитра Віталійовича — капітана
ПИРОГОВА Гліба Валентиновича — майора
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня
ВАСИЛЬЄВА Юрія Костянтиновича — полковника
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
БОДУНА Віктора Олександровича — полковника
ГОРБАНЯ Володимира Володимировича — полковника
КАЛЬЧЕНКА Юрія Олександровича — полковника
КУДЬЯВІНА Володимира Петровича — підполковника
КУРГАНОВА Юрія Сергійовича — майора
МУСІЙЧУКА Ігоря Євгеновича — полковника
СТАНІСЛАВСЬКОГО Тараса Володимировича — полковника
ТКАЧЕНКА Володимира Миколайовича — майора
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БІЛОБРОВА Олександра Олександровича — майстер-сержанта
ГОНЧАРУКА Андрія Миколайовича — полковника
КАЛМАКОВУ Ольгу Анатоліївну — сержанта
НАУМЕНКА Володимира Володимировича — майстер-сержанта
НІКОЛАЙЧУКА Сергія Леонідовича — підполковника
РОГОЧОГО Олексія Олексійовича — підполковника
ТОКАРЯ Володимира Миколайовича — підполковника
УЛИЗЬКА Сергія Михайловича — майстер-сержанта
ШАМ Світлану Павлівну — підполковника
Нагородити медаллю “За працю і звитягу”
СУБАЧА Ігоря Юрійовича — завідувача кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
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