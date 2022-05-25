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Президент нагородив і підвищив до генералів військовиків Держспецзв’язку у їхній день

25/05/2022 19:02

З нагоди Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (25 травня) президент нагородив військовослужбовців цього відомства та підвищив низку керівників до звань бригадних генералів.

Укази з цього приводу оприлюднені на сайті глави держави.

Указом №369/2022 військове звання бригадного генерала отримали:

  • полковник Потій Олександр Володимирович — заступник голови Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України;
  • полковник Нетреба Ігор Віталійович — директор Департаменту внутрішнього аудиту та контролю за службовою діяльністю Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України;
  • полковник Пучков Олександр Олександрович — начальник Інституту спеціального звʼязку та захисту інформації НТУУ  “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Указом №370/2022 передбачено:

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАБИЧА Василя Івановича — майстер-сержанта

БРИСКІНА Євгена Олександровича — майора

ДАВИДЮКА Андрія Вікторовича — капітана

ЄРКА Андрія Валерійовича — капітана

КАРТАШОВА Володимира Миколайовича — полковника

ПАХОЛЬЧЕНКА Дмитра Віталійовича — капітана

ПИРОГОВА Гліба Валентиновича — майора

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня

ВАСИЛЬЄВА Юрія Костянтиновича — полковника

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

БОДУНА Віктора Олександровича — полковника

ГОРБАНЯ Володимира Володимировича — полковника

КАЛЬЧЕНКА Юрія Олександровича — полковника

КУДЬЯВІНА Володимира Петровича — підполковника

КУРГАНОВА Юрія Сергійовича — майора

МУСІЙЧУКА Ігоря Євгеновича — полковника

СТАНІСЛАВСЬКОГО Тараса Володимировича — полковника

ТКАЧЕНКА Володимира Миколайовича — майора

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БІЛОБРОВА Олександра Олександровича — майстер-сержанта

ГОНЧАРУКА Андрія Миколайовича — полковника

КАЛМАКОВУ Ольгу Анатоліївну — сержанта

НАУМЕНКА Володимира Володимировича — майстер-сержанта

НІКОЛАЙЧУКА Сергія Леонідовича — підполковника

РОГОЧОГО Олексія Олексійовича — підполковника

ТОКАРЯ Володимира Миколайовича — підполковника

УЛИЗЬКА Сергія Михайловича — майстер-сержанта

ШАМ Світлану Павлівну — підполковника

Нагородити медаллю “За працю і звитягу”

СУБАЧА Ігоря Юрійовича — завідувача кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

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