Президент нагородив і підвищив до генералів військовиків Держспецзв’язку у їхній день

Медаль "За військову службу Україні"

З нагоди Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (25 травня) президент нагородив військовослужбовців цього відомства та підвищив низку керівників до звань бригадних генералів. Укази з цього приводу оприлюднені на сайті глави держави. Указом №369/2022 військове звання бригадного генерала отримали: полковник Потій Олександр Володимирович — заступник голови Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України;

полковник Нетреба Ігор Віталійович — директор Департаменту внутрішнього аудиту та контролю за службовою діяльністю Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України;

полковник Пучков Олександр Олександрович — начальник Інституту спеціального звʼязку та захисту інформації НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Указом №370/2022 передбачено: Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БАБИЧА Василя Івановича — майстер-сержанта БРИСКІНА Євгена Олександровича — майора ДАВИДЮКА Андрія Вікторовича — капітана ЄРКА Андрія Валерійовича — капітана КАРТАШОВА Володимира Миколайовича — полковника ПАХОЛЬЧЕНКА Дмитра Віталійовича — капітана ПИРОГОВА Гліба Валентиновича — майора Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня ВАСИЛЬЄВА Юрія Костянтиновича — полковника Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня БОДУНА Віктора Олександровича — полковника ГОРБАНЯ Володимира Володимировича — полковника КАЛЬЧЕНКА Юрія Олександровича — полковника КУДЬЯВІНА Володимира Петровича — підполковника КУРГАНОВА Юрія Сергійовича — майора МУСІЙЧУКА Ігоря Євгеновича — полковника СТАНІСЛАВСЬКОГО Тараса Володимировича — полковника ТКАЧЕНКА Володимира Миколайовича — майора Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БІЛОБРОВА Олександра Олександровича — майстер-сержанта ГОНЧАРУКА Андрія Миколайовича — полковника КАЛМАКОВУ Ольгу Анатоліївну — сержанта НАУМЕНКА Володимира Володимировича — майстер-сержанта НІКОЛАЙЧУКА Сергія Леонідовича — підполковника РОГОЧОГО Олексія Олексійовича — підполковника ТОКАРЯ Володимира Миколайовича — підполковника УЛИЗЬКА Сергія Михайловича — майстер-сержанта ШАМ Світлану Павлівну — підполковника Нагородити медаллю “За працю і звитягу” СУБАЧА Ігоря Юрійовича — завідувача кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Читайте також:

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Редактор: Нестор Дим