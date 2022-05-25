Home / В окупації / Окупанти пропонують маріупольцям паспорти Росії, – радник мера

Окупанти пропонують маріупольцям паспорти Росії, – радник мера

25/05/2022 16:46

Російські окупанти повідомили мешканцям Маріуполя про те, що вони можуть отримати громадянство Росії без отримання проміжного громадянства так званої “ДНР”.

Про це в середу, 25 травня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає “Українська правда”.

“Люди, які втратили документи – у багатьох вони погоріли, наприклад, – звертались до окупаційної влади, як їм отримати документи. Так звана “ДНР” спершу уникала цих питань, навіть коли всілякі пушиліни (ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін, – “Н”) приїжджали, то вони відмовчувались.

Але сьогодні так звана їхня “міграційна служба” повідомила, що для маріупольців – як вони кажуть для “жителів звільнених територій” – не потрібне проміжне громадянство “ДНР” для отримання громадянства Росії”, – сказав він.

Андрющенко нагадав, що раніше мешканець окупованих територій мав змогу прискорено отримати громадянство Росії, тільки якщо він мав паспорт “ДНР”.

А зараз паспорт РФ за швидкою  процедурою можуть отримати усі громадяни, які зареєстровані у Донецькій області.

Як відомо, сьогодні президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.

На запитання, чи вже почали видавати маріупольцям російські паспорти, Андрющенко відповів, що станом на 25 травня такої інформації немає. Водночас він нагадав, що мешканці Маріуполя не можуть отримати російський паспорт у місті – для цього вони мусять поїхати в РФ.

Радник мера Маріуполя вважає, що так окупанти хочуть провести пряму анексію цих територій.

“Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась”, – підсумував Андрющенко.

Читайте також:
У Маріуполі окупанти на пересувному “зомбіТБ” показують російську пропаганду. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 13
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ОГП оголосив підозру комбату танкістів та оператору-навіднику ЗС РФ за обстріл будинку в Чернігові

Українські правоохоронці повідомили про підозру в обстрілі житлового будинку в Чернігові взятим у полон російським військовослужбовцям – командиру танкового батальйону та оператору-навіднику. Про це в середу, 25 травня, повідомляє...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse