Окупанти пропонують маріупольцям паспорти Росії, – радник мера

Наслідки російських атак у Маріуполі Донецької області. 3 квітня 2022 року. Фото: Reuters

Російські окупанти повідомили мешканцям Маріуполя про те, що вони можуть отримати громадянство Росії без отримання проміжного громадянства так званої “ДНР”.

Про це в середу, 25 травня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає “Українська правда”.

“Люди, які втратили документи – у багатьох вони погоріли, наприклад, – звертались до окупаційної влади, як їм отримати документи. Так звана “ДНР” спершу уникала цих питань, навіть коли всілякі пушиліни (ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін, – “Н”) приїжджали, то вони відмовчувались.

Але сьогодні так звана їхня “міграційна служба” повідомила, що для маріупольців – як вони кажуть для “жителів звільнених територій” – не потрібне проміжне громадянство “ДНР” для отримання громадянства Росії”, – сказав він.

Андрющенко нагадав, що раніше мешканець окупованих територій мав змогу прискорено отримати громадянство Росії, тільки якщо він мав паспорт “ДНР”.

А зараз паспорт РФ за швидкою процедурою можуть отримати усі громадяни, які зареєстровані у Донецькій області.

Як відомо, сьогодні президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.

На запитання, чи вже почали видавати маріупольцям російські паспорти, Андрющенко відповів, що станом на 25 травня такої інформації немає. Водночас він нагадав, що мешканці Маріуполя не можуть отримати російський паспорт у місті – для цього вони мусять поїхати в РФ.

Радник мера Маріуполя вважає, що так окупанти хочуть провести пряму анексію цих територій.

“Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась”, – підсумував Андрющенко.

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