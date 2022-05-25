На Луганщині поліцейські створили спеціальну похвальну команду

У Луганської області створили спеціальну поховальну команду, що складається із працівників поліції.
Про це ввечері в середу, 25 травня, інформує пресслужба області.
“Співробітники поліції Луганської області не лише документують воєнні злочини Російської Федерації, а й ховають загиблих унаслідок ворожих обстрілів місцевих мешканців. Спеціально сформована для цього команда виїжджає на місця загибелі чи смерті громадян та проводить поховання”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що захоронення цивільних відбувається в братський могилі.
За період вторгнення тут уже похоронили 150 тіл.
Після завершення бойових дій родичі загиблих можуть забрати тіла для перепоховання.
У поліції також видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть.
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