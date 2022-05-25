Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24

Чеська Республіка передала Збройним силам України ударні гелікоптери. Окрім того, чеські і словацькі компанії оборонної промисловості ремонтують десятки одиниць бронетехніки з України, які після відновлення повернуться у стрій.

Про це 23 травня пише The Wall Street Journal з посиланням на Пентагон.

За інформацією видання, українська сторона отримала бойові гелікоптери Мі-24 радянського виробництва, які були відправлені в Україну внаслідок спільних зусиль союзників з повернення під контроль повітряного простору.

Крім того, Чехія і Словаччина прийняли кілька ешелонів з бронетехнікою з України для відновлення й повернення в стрій.

Міністр оборони США Ллойд Остін подякував чехам за їхній внесок у боротьбу України.

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