Зеленський про три місяці війни: 1016 населених пунктів деокуповано, 15227 українців нагороджено

За три місяці великої війни з Росією державними нагородами відзначені 15227 захисників України, 155 особам надано звання Героїв України (з них 75 – посмертно).

Про це у вечірньому зверненні у вівторок, 24 травня, повідомив президент Володимир Зеленський.

“Завершився вже третій місяць нашої оборони. Це великий термін. Термін, якого не передбачали провідні розвідки світу. Цього навіть не допускали наші вороги. І це те, що спонукає світ зовсім по-іншому дивитися на нашу землю, на Україну.

Це три місяці воєнних злочинів російських окупантів. Три місяці їхніх ударів, руйнувань, блокади. І три місяці масових подвигів наших людей, які захищають свою власну землю, свою власну країну”, – сказав президент.

За його словами, 15 тисяч 227 українців і українок відзначені державними нагородами.

З них:

12 тисяч 550 військовослужбовців Збройних Сил України.

1801 воїн Нацгвардії.

205 прикордонників.

182 поліцейських.

167 працівників Служби безпеки України.

138 представників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

99 воїнів Головного управління розвідки.

38 працівників Держспецзвʼязку.

А ще – працівники Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки, НАБУ, ДБР і Служби судової охорони, які також зробили внесок у нашу оборону.

155 українцям присвоєно звання Героя України, з них 75 – посмертно.

1016 населених пунктів України вже деокуповано.

“І кожна з таких цифр – це історія. Історія надзвичайної сміливості й самопожертви. (…) Маємо памʼятати завжди, що вистояли протягом цих трьох місяців завдяки десяткам тисяч подвигів усіх, хто захищає державу. І ціною десятків тисяч життів українок і українців, яких убили окупанти”, – сказав Зеленський.

Він зазначив: “Сьогодні з Росії прозвучала чергова абсолютно неадекватна заява про те, що вони нібито спеціально «пригальмовують» наступальні дії. Що ж, після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати, що буцімто так і планували.

Майже 30 тисяч убитих російських солдатів. Понад 200 збитих літаків. Тисячі втрачених російських танків, бронемашин та іншої їхньої техніки. Майже повністю витрачений російський боєзапас ракет. І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що нібито воюють не на повну силу? Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають”.

Зеленський зазначив, що на Донбасі ситуація зараз вкрай складна – “фактично туди для наступу кинута вся потуга російської армії, яка в них ще залишилася”.

“Тому постачання Україні важкої зброї – реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї – це найкраща інвестиція у збереження стабільності в світі й у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала”, – наголосив президент.

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