Зеленський пояснив, про що домовилися на випадок замаху на нього чи уряд

У разі критичної ситуації, спричиненої російським вторгненням, Україна не залишилася б без управління, бо були продумані кадрові рішення.

Про це сказав Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з “Українським домом” у Давосі у форматі “запитання – відповіді” ввечері 23 травня, повідомляє “Укрінформ“.

“Згідно з нашим законодавством, в нашій державі є кому керувати в такій ситуації (замаху на Президента – “Н”). І ми це чітко розуміли: якщо буде, наприклад, замах, і якщо буде така ситуація – окуповане місто, окупований Київ, то я повинен був думати, хто буде займатися управлінням державою, щоб не втратити державу, щоб не втратити керівництва державою, не втратити всі наші інституції, починаючи з армії і закінчуючи фінансовими інституціями”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що такі інституції повинні працювати щоденно, постійно, адже люди мають отримувати заробітну плату, соціальну допомогу, пенсії.

“І тому ми були підготовлені і розділені – я, прем’єр-міністр і голова парламенту, бо у нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли: якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього. Ми розділили Кабінет Міністрів на дві частини – це було два дублі, два Кабміни, щоб країна могла бути захищена від будь-яких, навіть таких результатів”, – пояснив президент.

Щодо ймовірного замаху він зауважив, що було багато спроб його вчинити.

“Я до цього ставлюся достатньо філософськи. Ми всі вирішили відстоювати нашу державу і нікуди не бігти, а залишатись в Україні і бути тими, ким ми є, на своїх посадах, кожен на своєму місці. Ми розуміємо, що така загроза є щоденно… Ну, поки я живий, і це не голограма, я реально з вами розмовляю”, – сказав Зеленський.

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